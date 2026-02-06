HOYSuscripcion LR Focus

Candidatos ofrecen "mano dura", pero no para la franja electoral 2026 | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Eddie Fleischman respalda a Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Los jugadores fallaron más que el técnico"

El periodista deportivo asombró al quitarle responsabilidad al entrenador argentino pese al once titular y los cambios que hizo a la hora de replantear el segundo tiempo en Copa Libertadores.

El periodista deportivo respaldó al DT de Alianza Lima. Foto: Lr/Denganche
El periodista deportivo respaldó al DT de Alianza Lima. Foto: Lr/Denganche

La derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo sigue dando que hablar, ya que el popular club de La Victoria era el favorito y ahora se complica su permanencia en la Copa Libertadores. El excampeón de la Liga 1 tendrá que remontar el resultado para seguir vivo a nivel internacional. Eddie Fleischman analizó el partido de ida y soprendió al quitarle responsablidad a Pablo Guede. El periodista se enfocó en bajo nivel de los jugadores.

No es un secreto que el cudro aliancista lució una pésima imagen en el segundo tiempo. No hubo conexiones en la zona medular, poco peligro en ataque y quedó mal parado en defensa en el único contragolpe de 2 de Mayo. Justamente, esa 'contra' acabó en un golazo de Diego Acosta.

PUEDES VER: Jesús Pinedo vs Salamat Isbulaev por la PFL 2026: horario y dónde ver la pelea del peruano rumbo al título mundial

lr.pe

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Pablo Guede luego de perder contra 2 de Mayo?

El periodista deportivo respaldó al entrenador argentino y los deslindó de una gran porcentaje de responsabilidad pese a los cuestionamientos sobre la alineación titular. "Los pequeños detalles son los que terminan definiendo el marcador. Si las jugadas claras de Alianza terminan en gol, como la de Federico Girotti, el partido es otro. Ayer los jugadores fallaron más que el técnico", enfatizó Eddie Fleischman.

Sin embargo, su compañero Michael Succar no estuvo de acuerdo. "Coincido en que no todo es Pablo Guede, pero hay una buena responsabilidad. Solamente nos estamos quedando con los jugadores. El técnico Ledesma, en el segundo tiempo, le ganó tácticamente a Guede. Retrocedió más y no dejó que Alianza Lima ataque", argumentó el comunicador.

PUEDES VER: Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

lr.pe

¿Cuándo juegan la revancha Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero en Matute. Los íntimos necesitan ganar por más de 2 goles para acceder de forma directa a la siguiente instancia de la Conmebol Libertadores.

Eddie Fleischman arremete contra Jean Ferrari por los 7 extranjeros en Liga 1 y la inexistencia de torneos juveniles: "Es una vergüenza"

Eddie Fleischman arremete contra Jean Ferrari por los 7 extranjeros en Liga 1 y la inexistencia de torneos juveniles: "Es una vergüenza"

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Eddie Fleischman respalda a Renato Tapia y Christian Ramos tras cuestionar a la FPF: "Es importante que los referentes tomen la palabra"

Eddie Fleischman respalda a Renato Tapia y Christian Ramos tras cuestionar a la FPF: "Es importante que los referentes tomen la palabra"

Perú pierde ante Alemania en la Copa Davis 2026: Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas cayeron en el día 1

Perú pierde ante Alemania en la Copa Davis 2026: Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas cayeron en el día 1

Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League por cupo de fichajes

Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League por cupo de fichajes

Presidente de 2 de Mayo asegura que su equipo priorizará la clasificación tras vencer 1-0 a Alianza Lima: "Yo quiero apostar a la Copa"

Presidente de 2 de Mayo asegura que su equipo priorizará la clasificación tras vencer 1-0 a Alianza Lima: "Yo quiero apostar a la Copa"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

