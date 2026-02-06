La derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo sigue dando que hablar, ya que el popular club de La Victoria era el favorito y ahora se complica su permanencia en la Copa Libertadores. El excampeón de la Liga 1 tendrá que remontar el resultado para seguir vivo a nivel internacional. Eddie Fleischman analizó el partido de ida y soprendió al quitarle responsablidad a Pablo Guede. El periodista se enfocó en bajo nivel de los jugadores.

No es un secreto que el cudro aliancista lució una pésima imagen en el segundo tiempo. No hubo conexiones en la zona medular, poco peligro en ataque y quedó mal parado en defensa en el único contragolpe de 2 de Mayo. Justamente, esa 'contra' acabó en un golazo de Diego Acosta.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Pablo Guede luego de perder contra 2 de Mayo?

El periodista deportivo respaldó al entrenador argentino y los deslindó de una gran porcentaje de responsabilidad pese a los cuestionamientos sobre la alineación titular. "Los pequeños detalles son los que terminan definiendo el marcador. Si las jugadas claras de Alianza terminan en gol, como la de Federico Girotti, el partido es otro. Ayer los jugadores fallaron más que el técnico", enfatizó Eddie Fleischman.

Sin embargo, su compañero Michael Succar no estuvo de acuerdo. "Coincido en que no todo es Pablo Guede, pero hay una buena responsabilidad. Solamente nos estamos quedando con los jugadores. El técnico Ledesma, en el segundo tiempo, le ganó tácticamente a Guede. Retrocedió más y no dejó que Alianza Lima ataque", argumentó el comunicador.

¿Cuándo juegan la revancha Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero en Matute. Los íntimos necesitan ganar por más de 2 goles para acceder de forma directa a la siguiente instancia de la Conmebol Libertadores.