Abogado de joven argentina califica de "bajeza" denuncia de Carlos Zambrano por extorsión: "Patraña propia de una persona inescrupulosa"

El abogado argentino, Luis Deuteris, rechazó que la joven demandante haya intentado extorsionar a Carlos Zambrano y señaló que el futbolista busca quedar exento de responsabilidad.

Carlos Zambrano fue separado de Alianza Lima tras la denuncia de abuso sexual en su contra. Foto: composición LR/Colegio de Abogados de La Matanza/Liga 1
Luis Deuteris, abogado de la joven que denunció a los futbolistas Carlos ZambranoMiguel Trauco y Sergio Peña, calificó como 'bajeza' la demanda que presentó el defensor, quien indica ser víctima de extorsión por parte de la ciudadana argentina. "Querer denunciar a la víctima de un delito de abuso para quedar exento de responsabilidad es realmente, le diría que de una bajeza importante", mencionó el abogado.

En una entrevista con RPP, el defensor legal rechazó que la demandante se encuentre involucrada en algún intento de extorsión hacia el futbolista peruano e indicó que este busca quedar exento de responsabilidad.

Abogado de joven argentina responde a Zambrano tras denuncia por extorsión

El abogado indica que Carlos Zambrano busca una forma de culpar a la demandante, Recordemos que hace una semana, el abogado de Carlos Zambrano dio a conocer que el futbolista realizó una denuncia por una presunta extorsión hacia el defensor.

"Vincular esto con mi patrocinada es una patraña propia de una persona inescrupulosa, en este caso, Zambrano, que es el que hace denuncia, porque el abogado lo que hace es poner en práctica lo que alguien le cuenta", manifestó para el citado medio.

Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

