Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     
Carlos Zambrano no se irá gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

Finalmente, el institución blanquiazul asumió el pago de un monto para que Carlos Zambrano deje de ser jugador de Alianza Lima.

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima procedente de Boca Juniors. Foto: composición LR/TyC Sports
Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima procedente de Boca Juniors. Foto: composición LR/TyC Sports

Carlos Zambrano dejó de ser jugador de Alianza Lima. A horas del trascendental partido contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, la institución blanquiazul informó que llegó a un acuerdo para la desvinculación del defensor peruano. Todo esto después de que el futbolista fue separado indefinidamente por la denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

Ahora bien, en las últimas horas, el periodista Gabriel Pacheco compartió detalles del arreglo económico entre Zambrano y Alianza. De acuerdo al comunicador, el club victoriano asumiría un pago entre el 40 y 50% del acuerdo final.

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: Acuerdo entre ambas partes



Revelan detalles del acuerdo económico entre Alianza Lima y Carlos Zambrano

"Carlos Zambrano resolvió el día de ayer su desvinculación con Alianza Lima. El club asumirá el pago de un monto cercano a entre el 40 y el 50 por ciento del acuerdo, con lo cual quedó cerrado el tema contractual entre ambas partes", escribió Pacheco en su cuenta de X.

De esta manera, Alianza Lima terminó desvinculando a los tres futbolistas involucrados en el presunto delito. Recordemos que, hace algunos días, el club anunció la salida definitiva de Miguel Trauco y Sergio Peña. Este último ya se encuentra jugando en el Sakaryaspor de la segunda división de Turquía.

Florangel Terrero, voleibolista dominicana de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: Son fuertes



¿Cómo marcha la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco?

Hace un par de días, el abogado de Carlos Zambrano confirmó que iban a denunciar por extorsión a la joven argentina de 22 años que los acusó por presunto abuso sexual. Posteriormente, el 'Káiser' rompió su silencio sobre este caso judicial.

"Mis abogados me han pedido que por favor no dé ninguna declaración. Confío plenamente en las autoridades uruguayas y en las peruanas, que lleven bien el caso y que se resuelva pronto", declaró en el programa 'Combutters'.

Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

Alianza Lima vs 2 de Mayo: pronóstico del partido de hoy por Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo: pronóstico del partido de hoy por Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs Regatas HOY EN VIVO: horario y canal del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs Regatas HOY EN VIVO: horario y canal del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley

Leao Butrón y su postura tras anuncio de Conar sobre publicación de audios del VAR: "Cualquiera diría que lo hacen por la presión"

Leao Butrón y su postura tras anuncio de Conar sobre publicación de audios del VAR: “Cualquiera diría que lo hacen por la presión”

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alfonso López Chau firma demanda ante el TC para derogar el decreto que privatiza Petroperú

Hernán Barcos bailó en banderazo de FC Cajamarca y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Fútbol Peruano

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Sin Kevin Ortega ni Alejandro Villanueva: estos son los árbitros que dirigirán la fecha 3 de la Liga 1 2026

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: solicitan que Milagros Jáuregui sea investigada por la Comisión de Ética por exponer a menores

José Jerí: Stephany Vega, asesora de la PCM y amiga del presidente, presentó su renuncia irrevocable

Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

