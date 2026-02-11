Carlos Zambrano dejó de ser jugador de Alianza Lima. A horas del trascendental partido contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, la institución blanquiazul informó que llegó a un acuerdo para la desvinculación del defensor peruano. Todo esto después de que el futbolista fue separado indefinidamente por la denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

Ahora bien, en las últimas horas, el periodista Gabriel Pacheco compartió detalles del arreglo económico entre Zambrano y Alianza. De acuerdo al comunicador, el club victoriano asumiría un pago entre el 40 y 50% del acuerdo final.

Revelan detalles del acuerdo económico entre Alianza Lima y Carlos Zambrano

"Carlos Zambrano resolvió el día de ayer su desvinculación con Alianza Lima. El club asumirá el pago de un monto cercano a entre el 40 y el 50 por ciento del acuerdo, con lo cual quedó cerrado el tema contractual entre ambas partes", escribió Pacheco en su cuenta de X.

De esta manera, Alianza Lima terminó desvinculando a los tres futbolistas involucrados en el presunto delito. Recordemos que, hace algunos días, el club anunció la salida definitiva de Miguel Trauco y Sergio Peña. Este último ya se encuentra jugando en el Sakaryaspor de la segunda división de Turquía.

¿Cómo marcha la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco?

Hace un par de días, el abogado de Carlos Zambrano confirmó que iban a denunciar por extorsión a la joven argentina de 22 años que los acusó por presunto abuso sexual. Posteriormente, el 'Káiser' rompió su silencio sobre este caso judicial.

"Mis abogados me han pedido que por favor no dé ninguna declaración. Confío plenamente en las autoridades uruguayas y en las peruanas, que lleven bien el caso y que se resuelva pronto", declaró en el programa 'Combutters'.