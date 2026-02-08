Alianza Lima sufrió, pero finalmente ganó 2-1 a Comerciantes Unidos en el partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El duelo, que se llevó a cabo en Matute, estuvo lleno de emociones, pero el gol de Paolo Guerrero terminó dando el triunfo a los blanquiazules y ahora son uno de los líderes en la tabla de posiciones. Al término del compromiso, el delantero peruano brindó un extenso análisis del juego.

En zona mixta, Guerrero señaló que rescataron un buen resultado; sin embargo, hizo hincapié en que el equipo debe estar más concentrado. Esto último porque recibieron un gol al inicio del segundo tiempo que casi les complica quedarse con los tres puntos.

PUEDES VER: Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Paolo Guerrero autocrítico tras victoria de Alianza Lima

"No voy a hablar de lo individual, voy a hablar más del equipo. Creo que el trabajo del equipo se hizo bien. Obviamente, tenemos muchas cosas que mejorar, sobre todo el no tomar goles en el segundo tiempo. Entrar mucho más concentrados en este tipo de partidos. Bueno, creo que fue un partido en el que no debimos pasar contratiempos, pero se nos complicó porque pasan ese tipo de desconcentraciones que a veces cuestan caro, hacen correr más. A veces juega con la desesperación. Felizmente logramos el triunfo que todos queríamos", declaró para las cámaras de 'Entre bolas'.

Posteriormente, le preguntaron si la responsabilidad fue Mateo Antoni, ya que no estuvo atento en el gol de Comerciantes. No obstante, Guerrero aclaró que la 'culpa' fue de todos.

"No es de él, la responsabilidad es de todo el equipo. Comenzando por mí que estoy adelante hasta el arquero. Todos somos responsables en el gol, así que todos debemos más concentrados. Resalto que se ganó el partido", añadió.

Finalmente, precisó si es que la vuelta frente a 2 de Mayo tendrá un trámite similar. "Yo creo que va a ser lo mismo. Vendrán acá y se darán cuenta que acá es la Caldera. Pero nada, tenemos que trabajar, el hincha debe ser paciente. Habían pocos espacios, pero resalto el esfuerzo del grupo", concluyó.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores?

Después de derrotar a Comerciantes Unidos, Alianza Lima ahora debe concentrarse en revertir el resultado contra 2 de Mayo. El conjunto victoriano se enfrentará contra el Gallo Norteño el próximo miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m.