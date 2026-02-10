2 de Mayo llegó a la capital para enfrentarse a Alianza Lima, el Estadio Alejandro Villanueva, este miércoles desde las 7:30 pm. Sin duda, uno de los cotejos más importantes de la temporada para ambos clubes. El entrenador Eduardo Ledesma pretende hacer historia con el cuadro paraguayo y los aliancistas quieren salvarse del ridículo. El exfutbolista le tiró toda la presión a los locales y recordó el 'Capiatazo' ante Universitario.

El popular club de La Victoria deberá remontar el 1-0, aunque Ledesma tiene experiencia dando sorpresas en los torneos CONMEBOL. El técnico Pablo Guede pondrá su mejor once titular: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Alan Cantero, Eryc Castillo, Paolo Guerrero

¿Qué dijo el DT 2 de Mayo sobre Alianza Lima y el Capiatazo?

El entrenador paraguayo recordó la vez que eliminó al tricampeón de la Liga 1. “Si le ganamos a Universitario, en un partido histórico, ese fue el Capiatazo”, aclaró el Eduardo Ledesma. Asimismo, fue consultado por un posible 'Matutazo' y no pudo ocultar su sonrisa. “Ojalá que sí y que Dios nos ilumine para este partido", reveló el técnico de 40 años mientras lo abordaba la prensa en Lima.

¿Cómo fue el Capiatazo con Eduardo Ledesma ante Universitario por Copa Libertadores

En la Copa Libertadores 2017, Universitario y Deportivo Capiatá se enfrentaron por la fase previa 2 del certamen. La serie empezó con un triunfo 3-1 de la 'U' en Paraguay, resultado que le daba total favoritismo para encarar el cierre de la llave en casa.

Al cuadro entonces dirigido por Roberto Chale le bastaba con empatar, e incluso perder por 1-0 o 2-0, para avanzar a la siguiente ronda. Por el nivel mostrado en la ida, todo hacía indicar que el segundo compromiso sería de mero trámite. Sin embargo, sucedió lo impensado: en el Estadio Monumental de Ate, los guaraníes dieron el golpe al golear por 3-0 y quedarse con la clasificación gracias al 4-3 del marcador global.

Posible alineación Alianza Lima contra 2 de Mayo

Para este encuentro, Alianza Lima no contará con su portero titular, Guillermo Viscarra, por lo que le tocará defender el arco a Alejandro Duarte, quien llego en esta temporada y hará su estreno en la competición.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.



