HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Milagros Jáuregui: menores de edad escapan de su albergue | Fuerte y Claro

Deportes

DT de 2 de Mayo recuerda 'Capiatazo' ante Universitario y revela que espera 'Matutazo' en Copa Libertadores: "Ojalá Dios nos ilumine"

Eduardo Ledesma no olvida el histórico partido, en el Estadio Monumental, por la Libertadores 2017 previo al crucial duelo contra Alianza Lima.

Eduardo Ledesma recordó el 'Capiatazo' previo al duelo contra Alianza Lima. Foto: Lr/RPP
Eduardo Ledesma recordó el 'Capiatazo' previo al duelo contra Alianza Lima. Foto: Lr/RPP

2 de Mayo llegó a la capital para enfrentarse a Alianza Lima, el Estadio Alejandro Villanueva, este miércoles desde las 7:30 pm. Sin duda, uno de los cotejos más importantes de la temporada para ambos clubes. El entrenador Eduardo Ledesma pretende hacer historia con el cuadro paraguayo y los aliancistas quieren salvarse del ridículo. El exfutbolista le tiró toda la presión a los locales y recordó el 'Capiatazo' ante Universitario.

El popular club de La Victoria deberá remontar el 1-0, aunque Ledesma tiene experiencia dando sorpresas en los torneos CONMEBOL. El técnico Pablo Guede pondrá su mejor once titular: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Alan Cantero, Eryc Castillo, Paolo Guerrero

PUEDES VER: Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"¿

lr.pe

¿Qué dijo el DT 2 de Mayo sobre Alianza Lima y el Capiatazo?

El entrenador paraguayo recordó la vez que eliminó al tricampeón de la Liga 1. “Si le ganamos a Universitario, en un partido histórico, ese fue el Capiatazo”, aclaró el Eduardo Ledesma. Asimismo, fue consultado por un posible 'Matutazo' y no pudo ocultar su sonrisa. “Ojalá que sí y que Dios nos ilumine para este partido", reveló el técnico de 40 años mientras lo abordaba la prensa en Lima.

PUEDES VER: Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

lr.pe

¿Cómo fue el Capiatazo con Eduardo Ledesma ante Universitario por Copa Libertadores

En la Copa Libertadores 2017, Universitario y Deportivo Capiatá se enfrentaron por la fase previa 2 del certamen. La serie empezó con un triunfo 3-1 de la 'U' en Paraguay, resultado que le daba total favoritismo para encarar el cierre de la llave en casa.

Al cuadro entonces dirigido por Roberto Chale le bastaba con empatar, e incluso perder por 1-0 o 2-0, para avanzar a la siguiente ronda. Por el nivel mostrado en la ida, todo hacía indicar que el segundo compromiso sería de mero trámite. Sin embargo, sucedió lo impensado: en el Estadio Monumental de Ate, los guaraníes dieron el golpe al golear por 3-0 y quedarse con la clasificación gracias al 4-3 del marcador global.

PUEDES VER: Sekou Gassama ya tendría fecha para debutar con Universitario por el Torneo Apertura: "Va a tener la oportunidad"

lr.pe

Posible alineación Alianza Lima contra 2 de Mayo

Para este encuentro, Alianza Lima no contará con su portero titular, Guillermo Viscarra, por lo que le tocará defender el arco a Alejandro Duarte, quien llego en esta temporada y hará su estreno en la competición.

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.


Notas relacionadas
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo le tira la presión Alianza Lima previo al partido de vuelta en Copa Libertadores: "Somos un club debutante"

DT de 2 de Mayo le tira la presión Alianza Lima previo al partido de vuelta en Copa Libertadores: "Somos un club debutante"

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima contra 2 de Mayo: el posible once de los blanquiazules para el partido de vuelta en Copa Libertadores

Alineaciones Alianza Lima contra 2 de Mayo: el posible once de los blanquiazules para el partido de vuelta en Copa Libertadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje: "Cambiando el menú"

Magaly Medina presume resultados de su cirugía facial tras regresar a la televisión: "¿Quedé de treinta o no?"

Novio le pide matrimonio a danzante de la Candelaria en pleno altar, pero ella sorprende al irse rápidamente: “Fría de frías”

Deportes

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Sekou Gassama ya tendría fecha para debutar con Universitario por el Torneo Apertura: "Va a tener la oportunidad"

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje: "Cambiando el menú"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

La cortina de humo de José Jerí: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025