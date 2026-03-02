HOYSuscripcion LR Focus

Candidatos odian los DD. HH.: La polémica que sacude las Elecciones 2026 | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

DT de Carabobo mostró confianza en su equipo previo al duelo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores: "Vamos a estar a la altura"

El técnico Daniel Farías se refirió acerca de lo que será el encuentro entre Carabobo y Sporting Cristal por la fase 3 de la Copa Libertadores.

Daniel Farías mostró confianza en su equipo previo al duelo entre Carabobo vs Sporting Cristal. Foto: LigaFUTVE/composición LR
Faltan pocos días para que inicien los partidos por la fase 3 de la Copa Libertadores. Sporting Cristal es el único representante peruano en la fase previa y deberá enfrentar a Carabobo con la misión de clasificar a la fase de grupos de la competición. El técnico del club venezolano, Daniel Farías, habló en conferencia de prensa para el canal de la Liga Venezolana e indicó que su equipo se encuentra preparado para afrontar esta complicada llave ante los celestes.

El estratega fue consultado sobre lo que será el duelo por Copa Libertadores y dejó en claro que su equipo está convencido de poder avanzar a la siguiente etapa. "Estamos convencidos que estamos preparados, que el equipo viene generando esa preparación desde hace mucho tiempo para un partido y serie como esta. Vamos a estar a la altura de lo que se necesita para poder avanzar", indicó en conferencia de prensa.

lr.pe

DT de Carabobo mostró confianza en su equipo para enfrentar a Sporting Cristal

Daniel Farías dejó en claro que sabe del potencial de Sporting Cristal, pero destaca la jerarquía que tiene su equipo para afrontar este tipo de partidos. "Nosotros, aprovechando la jerarquía que tiene el plantel, sabemos lo importante que va a ser la serie de la Copa Libertadores. Sabemos lo que podemos buscar, reconocemos la capacidad del rival, sin embargo, nosotros sentimos que llegamos bien", mencionó el DT de Carabobo.

Tengamos en cuenta que Carabobo viene de eliminar a Huachipato en la fase 2 del torneo internacional. El elenco venezolano ganó los dos partidos (local y visita) y dio el golpe al lograr la clasificación pese a no ser el favorito en la llave ante los chilenos.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores?

El duelo entre Sporting Cristal y Carabobo se jugará este miércoles 4 de marzo a las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Polideportivo Misael Delgado. Este encuentro corresponde al partido de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores.

