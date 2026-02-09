HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

2 de Mayo quedó varado en Asunción antes de viajar a Perú para jugar contra Alianza Lima por la vuelta de Copa Libertadores

El bus que trasladaba al rival de Alianza Lima sufrió un problema mecánico y estuvo varios horas varado hasta solucionar el detalle técnico. El cuadro paraguayo se mostró motivado durante el viaje.

2 de Mayo tuvo problemas en su viaje previo a Lima. Foto: Lr/Diario Uno
2 de Mayo tuvo problemas en su viaje previo a Lima. Foto: Lr/Diario Uno

Alianza Lima se alista para un partido clave ante 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Copa Libertadores, este miércolesa las 7:30 pm, en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, el conjunto paraguayo tuvo un serie incoveniente previo al importante partido contra el excampeón de la Liga 1. El bus de la plantilla registró una falla mecánica y el equipo estuvo varado varias horas en Asunción. Algunos jugadores en redes sociales, postearon este insólito momento.

El equipo del ‘gallo norteño’ partió desde la ciudad de Juan Pedro Caballero rumbo a Asunción, la capital de Paraguay, en horas de la mañana. Sin embargo, el transporte contratado sufrió una avería mecánica en la zona de San Pedro, lo que generó cierta preocupación entre los jugadores. A pesar de este contratiempo, los futbolistas mantuvieron el espíritu de unidad y buen humor ante la adversidad.

PUEDES VER: Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

lr.pe

¿Cómo quedó varado 2 de Mayo en plena carretera de Asunción?

El arquero Ángel Martínez, en plena interpeire, explicó lo que sucedió en un enlace con la emisora Radio Ñanduti. "Parece un problema mecánico. Seguimos en la ruta. Vendrá otro bus nos acaban de decir Hace un calor tremendo, qué le vamos a hacer”.

Un inesperado contratiempo se resolvió antes de que anocheciera, permitiendo que todos los miembros del Club 2 de Mayo permanecieran en Santaní. De esta manera, se organizaron para iniciar su trayecto por carretera hacia Asunción, donde se alistarán para abordar el vuelo con destino a Perú en la mañana del martes 10 de febrero.

PUEDES VER: Sergio Peña se hunde con el Sakaryaspor tras perder 1-0 en su debut por la segunda división de la Liga Turca

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo de Eduardo Ledesma?

El segundo duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. Para remontar la serie y clasificar a la fase previa 2, los íntimos deben ganar por dos o más goles de diferencia.

PUEDES VER: Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

lr.pe

Alineaciones del Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles onces titulares

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Alan Cantero, Eryc Castillo, Paolo Guerrero
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez, René Rodríguez, Camilo Saiz, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola, Ulises Coronel, Sergio Sanabria, Alan Gómez, Orlando Colmán, Sergio Fretes, Diego Acosta
Notas relacionadas
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores: fecha, hora y canal de TV para ver partido de vuelta por la primera fase

Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores: fecha, hora y canal de TV para ver partido de vuelta por la primera fase

LEER MÁS
Alianza Lima - Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de joven argentina califica de "bajeza" denuncia de Carlos Zambrano por extorsión: "Patraña propia de una persona inescrupulosa"

Abogado de joven argentina califica de "bajeza" denuncia de Carlos Zambrano por extorsión: "Patraña propia de una persona inescrupulosa"

LEER MÁS
Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

LEER MÁS
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Magaly TV, la firme' EN VIVO HOY: a qué hora inicia y cómo ver el regreso de Magaly Medina en ATV este 2026

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

Deportes

Cristiano Ronaldo habría puesto fin a su huelga, pero aún se perdería un partido antes de volver a jugar con Al Nassr

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Thaisa Mcleod lapida a sus críticos tras vencer a Universitario: “Hay gente que se rasca la panza y no sabe qué es este deporte”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Renovación Popular no cuestiona albergue de Milagros Jáuregui: solo se disculpa porque mostraron el rostro de las víctimas

Congresistas Milagros Aguayo se jacta de tener “albergue” para niñas abusadas a quienes no considera víctimas

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025