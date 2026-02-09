2 de Mayo quedó varado en Asunción antes de viajar a Perú para jugar contra Alianza Lima por la vuelta de Copa Libertadores
El bus que trasladaba al rival de Alianza Lima sufrió un problema mecánico y estuvo varios horas varado hasta solucionar el detalle técnico. El cuadro paraguayo se mostró motivado durante el viaje.
Alianza Lima se alista para un partido clave ante 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Copa Libertadores, este miércolesa las 7:30 pm, en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, el conjunto paraguayo tuvo un serie incoveniente previo al importante partido contra el excampeón de la Liga 1. El bus de la plantilla registró una falla mecánica y el equipo estuvo varado varias horas en Asunción. Algunos jugadores en redes sociales, postearon este insólito momento.
El equipo del ‘gallo norteño’ partió desde la ciudad de Juan Pedro Caballero rumbo a Asunción, la capital de Paraguay, en horas de la mañana. Sin embargo, el transporte contratado sufrió una avería mecánica en la zona de San Pedro, lo que generó cierta preocupación entre los jugadores. A pesar de este contratiempo, los futbolistas mantuvieron el espíritu de unidad y buen humor ante la adversidad.
¿Cómo quedó varado 2 de Mayo en plena carretera de Asunción?
El arquero Ángel Martínez, en plena interpeire, explicó lo que sucedió en un enlace con la emisora Radio Ñanduti. "Parece un problema mecánico. Seguimos en la ruta. Vendrá otro bus nos acaban de decir Hace un calor tremendo, qué le vamos a hacer”.
Un inesperado contratiempo se resolvió antes de que anocheciera, permitiendo que todos los miembros del Club 2 de Mayo permanecieran en Santaní. De esta manera, se organizaron para iniciar su trayecto por carretera hacia Asunción, donde se alistarán para abordar el vuelo con destino a Perú en la mañana del martes 10 de febrero.
¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo de Eduardo Ledesma?
El segundo duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. Para remontar la serie y clasificar a la fase previa 2, los íntimos deben ganar por dos o más goles de diferencia.
Alineaciones del Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles onces titulares
- Alianza Lima: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Alan Cantero, Eryc Castillo, Paolo Guerrero
- 2 de Mayo: Ángel Martínez, René Rodríguez, Camilo Saiz, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola, Ulises Coronel, Sergio Sanabria, Alan Gómez, Orlando Colmán, Sergio Fretes, Diego Acosta