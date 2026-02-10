DT de Bolivia confía en que Guillermo Viscarra jugará el repechaje pese a sufrir lesión con Alianza Lima: "Tenemos un reporte inicial"
Óscar Villegas aseguró que el portero es crucial en la próxima convocatoria de la selección boliviana. Por ello, están a la espera de los resultados de su resonancia para conocer cuánto tiempo estará fuera de las canchas.
Cada vez falta menos para que Bolivia se enfrente contra Surinam por el repechaje rumbo al Mundial 2026. La Verde ha disputado algunos partidos de preparación, pero dejó varias dudas tras no conseguir resultados favorables. En medio de este contexto, una noticia ha generado cierta preocupación en el plantel altiplánico: Guillermo Viscarra, quien es titular en el equipo, se lesionó con Alianza Lima.
Hace algunos días, la institución blanquiazul informó que el portero sufrió un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho tras el partido contra 2 de Mayo. A pesar de ello, Óscar Villegas, técnico de Bolivia, no se alarma y confía en que podrá contar con Viscarra en su próxima convocatoria.
DT de Bolivia confía que Guillermo Viscarra jugará el repechaje
En conversación con Red Uno, Villegas contó que ya tienen un primer informe sobre el estado de Viscarra. Sin embargo, están a la espera de los resultados de la resonancia para conocer el tiempo que estará fuera de las canchas.
"Tenemos un reporte inicial del área médica, pero la resonancia nos va a dar un panorama completo sobre cuánto puede demandar su recuperación. Estamos confiados en que va a llegar bien", declaró.
Asimismo, resaltó la importancia que tiene el popular Viscarra en la próxima convocatoria de la Verde. "'Billy' y Carlos Lampe son infaltables. A lo largo de todo el proceso han demostrado que deben estar en la nómina final. Han sido muy importantes y necesitamos contar con ambos", añadió.
¿Cuándo juega Bolivia contra Surinam por el repechaje al Mundial 2026?
El partido entre Bolivia contra Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026 se jugará el próximo 26 de marzo, a partir de las 2.00 p. m. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, y podrá verse por la señal de DSports.