HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Renovación Popular retrocede, José Jerí ataca y Elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

DT de Bolivia confía en que Guillermo Viscarra jugará el repechaje pese a sufrir lesión con Alianza Lima: "Tenemos un reporte inicial"

Óscar Villegas aseguró que el portero es crucial en la próxima convocatoria de la selección boliviana. Por ello, están a la espera de los resultados de su resonancia para conocer cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Guillermo Viscarra suele ser titular en los partidos de la selección boliviana. Foto: composición LR/VSports Team
Guillermo Viscarra suele ser titular en los partidos de la selección boliviana. Foto: composición LR/VSports Team

Cada vez falta menos para que Bolivia se enfrente contra Surinam por el repechaje rumbo al Mundial 2026. La Verde ha disputado algunos partidos de preparación, pero dejó varias dudas tras no conseguir resultados favorables. En medio de este contexto, una noticia ha generado cierta preocupación en el plantel altiplánico: Guillermo Viscarra, quien es titular en el equipo, se lesionó con Alianza Lima.

Hace algunos días, la institución blanquiazul informó que el portero sufrió un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho tras el partido contra 2 de Mayo. A pesar de ello, Óscar Villegas, técnico de Bolivia, no se alarma y confía en que podrá contar con Viscarra en su próxima convocatoria.

PUEDES VER: Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: Cuando me recupere

lr.pe

DT de Bolivia confía que Guillermo Viscarra jugará el repechaje

En conversación con Red Uno, Villegas contó que ya tienen un primer informe sobre el estado de Viscarra. Sin embargo, están a la espera de los resultados de la resonancia para conocer el tiempo que estará fuera de las canchas.

"Tenemos un reporte inicial del área médica, pero la resonancia nos va a dar un panorama completo sobre cuánto puede demandar su recuperación. Estamos confiados en que va a llegar bien", declaró.

Asimismo, resaltó la importancia que tiene el popular Viscarra en la próxima convocatoria de la Verde. "'Billy' y Carlos Lampe son infaltables. A lo largo de todo el proceso han demostrado que deben estar en la nómina final. Han sido muy importantes y necesitamos contar con ambos", añadió.

PUEDES VER: Abogado de joven argentina califica de 'bajeza' denuncia de Carlos Zambrano por extorsión: 'Patraña propia de una persona inescrupulosa'

lr.pe

¿Cuándo juega Bolivia contra Surinam por el repechaje al Mundial 2026?

El partido entre Bolivia contra Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026 se jugará el próximo 26 de marzo, a partir de las 2.00 p. m. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, y podrá verse por la señal de DSports.

Notas relacionadas
Marco Etcheverry, mundialista con Bolivia, anhela que Guillermo Viscarra haga historia en Alianza Lima: "Es una especie de hijo"

Marco Etcheverry, mundialista con Bolivia, anhela que Guillermo Viscarra haga historia en Alianza Lima: "Es una especie de hijo"

LEER MÁS
Bolivia arranca el 2026 con un empate: 1-1 ante Panamá a tan solo dos meses de jugarse el repechaje al Mundial 2026

Bolivia arranca el 2026 con un empate: 1-1 ante Panamá a tan solo dos meses de jugarse el repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Perú derrotó 2-0 a Bolivia en Chincha y hay preocupación en los altiplánicos, que en marzo jugarán el repechaje mundialista

Perú derrotó 2-0 a Bolivia en Chincha y hay preocupación en los altiplánicos, que en marzo jugarán el repechaje mundialista

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Abogado de joven argentina califica de "bajeza" denuncia de Carlos Zambrano por extorsión: "Patraña propia de una persona inescrupulosa"

Abogado de joven argentina califica de "bajeza" denuncia de Carlos Zambrano por extorsión: "Patraña propia de una persona inescrupulosa"

LEER MÁS
Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Muere José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal y reconocida leyenda del boxeo español, a los 84 años

Melcochita confirma que volvió con Monserrat Seminario pese a polémica por su dinero: "He volteado la página"

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia de abuso en su contra: "Que se resuelva pronto"

Deportes

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia de abuso en su contra: "Que se resuelva pronto"

¿A qué hora juega Deportivo Táchira vs The Strongest HOY por la fase previa de la Copa Libertadores?

Hernán Barcos evidencia su enojo y lanza fuerte mensaje tras empate de FC Cajamarca en Liga 1: "Hay que correr más"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Nuevo golpe para López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025