Fútbol Peruano

Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

El periodista deportivo señaló que el técnico tenía gran consideración por Pedro Aquino; sin embargo, lo habría dejado con un sabor amargo después del primer partido de Alianza Lima en este 2026.

Mr. Peet señaló que Pedro Aquino era del gusto de Pablo Guede. Foto: composición LR/captura de Madrugol
Pedro Aquino es probablemente el jugador que menos minutos ha jugado desde que Pablo Guede llegó a Alianza Lima. El volante peruano solo empezó como titular en el partido de los blanquiazules contra Independiente en la pretemporada. Desde aquel encuentro, ha sido suplente y se ha quedado sin ingresar en varios encuentros. Al respecto, el periodista deportivo Mr. Peet reveló por qué el técnico argentino habría prescindido de Aquino en su alineación.

De acuerdo al relator, Guede sí consideraba al mediocampista en su once. Por ello, arrancó como titular en el primer partido de Alianza en el 2026. Sin embargo, su rendimiento no lo convenció y fue perdiendo espacio en el equipo hasta quedar 'borrado'.

PUEDES VER: Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: Cuando me recupere

Mr. Peet explicó por qué Pedro Aquino no es considerado en Alianza Lima

En la última edición del programa 'Madrugol', Peter Arévalo habló sobre el caso Pedro Aquino. Según comentó, el titular de Guede en la medular era Aquino, pero su rendimiento no fue para nada de su agrado.

"Hay un tema con Aquino, yo creo que es un tema de gustos porque el primer partido ante Independiente, lo juega él. Pablo Guede había puesto atención en dos jugadores, Trauco y Aquino le llamó mucho la atención porque sabía de quiénes se trataban. Hizo mucho énfasis en ellos para recuperarlo desde lo físico. El '6' para Guede era Aquino y arrancó en el primer partido de la Serie Río de La Plata. No la pasó bien Alianza ese primer tiempo contra Independiente y después de eso, dejó de usarlo a Pedro", comentó

"En la Serie Río de La Plata arrancó con Aquino y Gaibor, pero Gaibor se lesiona y Jesús Castillo lo reemplazó. Probablemente no le gustó el desempeño que tuvo en ese partido. No sé si ese rendimiento del primer tiempo ha sido fundamental para que Guede vea que Aquino no está al 100% de sus posibilidades. Yo lo he visto entrenar luego del partido contra Comerciantes Unidos", añadió.

Luego de que Aquino no cumplió sus expectativas, Guede optó por usar en esa posición a Chávez o Castillo. "La información que yo tenía es que Pablo Guede tenía mucha expectativa en jugadores como Pedro Aquino y Trauco, pero parece que no le ha gustado el desempeño que tuvo y por eso optó por Gianfranco Chávez y Jesús Castillo", concluyó.

PUEDES VER: Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores

¿Hasta cuándo tiene contrato Pedro Aquino en Alianza Lima?

Como se recuerda, Pedro Aquino llegó a Alianza a mitad del 2025 procedente del fútbol mexicano. El popular 'Roca' tiene vínculo con el club íntimo hasta junio del 2026. Si continúa sin tener protagonismo en el equipo, no sería descabellado que pueda salir a otra institución.

