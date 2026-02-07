Sporting Cristal vs Melgar juegan este domingo 8 de febrero, a partir de las 11.00 a. m., por la fecha 2 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión a cargo del canal L1 Max. Para que no te pierdas este y otros encuentros del fútbol peruano, sigue la cobertura ONLINE gratis por internet de La República Deportes.

El cuadro rimense no tuvo el mejor debut en Cusco ante Deportivo Garcilaso, pero al menos pudo rescatar un punto. Ya de vuelta en su casa, el equipo dirigido por Paulo Autuori buscará sumar su primera alegría del año frente a un Dominó que llega motivado por su gran triunfo en el clásico del sur contra Cienciano.

Salvo por las ya conocidas bajas de Luis Abram y Christofer Gonzáles por lesión, Sporting Cristal no presenta nuevas ausencias. En contraste, Melgar podría sumar dos nombres a su convocatoria: Jhamir D'Arrigo y Franco Zanelatto, ambos ya restablecidos de sus respectivas molestias físicas.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar?

El cruce entre celestes y rojinegros se podrá seguir a partir de las 11.00 a. m. (misma hora en todo el Perú).

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Melgar?

La transmisión de este compromiso estará a cargo de L1 Max por TV. Estos son los canales que debes sintonizar dependiendo de operador de cable y/o televisión por satélite que tengas contratado.

Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD

Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD

Movistar TV: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 12

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: canal 32.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Melgar

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este cotejo. Sporting Cristal es favorito en su condición de local.

Betsson: gana Cristal (1,80), empate (3,45), gana Melgar (4,30)

Betano: gana Cristal (1,85), empate (3,70), gana Melgar (4,70)

Bet365: gana Cristal (1,73), empate (3,50), gana Melgar (5,00)

1XBet: gana Cristal (1,76), empate (3,48), gana Melgar (4,59)

Coolbet: gana Cristal (1,74), empate (3,59), gana Melgar (4,90)

Doradobet: gana Cristal (1,80), empate (3,60), gana Melgar (4,33).

Alineaciones de Sporting Cristal vs Melgar

Estos son los posibles equipos titulares de Sporting Cristal y Melgar para el juego de la Liga 1 2026.

Sporting Cristal : Diego Enriquez; Juan Gonzales, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Martín Tavara, Yoshimar Yotún; Gabriel Barboza, Felipe Vizeu, Santiago González.

: Diego Enriquez; Juan Gonzales, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Martín Tavara, Yoshimar Yotún; Gabriel Barboza, Felipe Vizeu, Santiago González. Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Jesus Alcantar, Alec Deneumostier, Matías Zegarra; Cristian Bordacahar, Horacio Orzán, Walter Tandazo, Pablo Erustes; Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta.

Entradas para Sporting Cristal vs Melgar

Las entradas para este compromiso se pueden comprar en la página web Joinnus desde los 40 soles para la tribuna popular.