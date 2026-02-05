Perú vs Alemania EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver los 'Qualifiers' de la Copa Davis 2026?

Perú y Alemania jugarán desde las 10. 00 a. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

Perú y Alemania jugarán desde las 10. 00 a. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

Perú vs Alemania se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 6 de febrero por la primera ronda de los 'Qualifiers' de la Copa Davis 2026. El partido entre peruanos y alemanes se llevará a cabo en la ciudad de Düsseldorf, a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DSports en algunos países de Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y lo mejor de cada set.

El equipo nacional se presentará al torneo con Luis Horna como capitán. Además, la primera raqueta nacional Ignacio Buse confirmó su presencia después de recuperarse de una lesión que lo mantuvo alejado de las clasificatorias del primer Grand Slam en Australia. Junto con él estarán Juan Pablo Varillas y Arklon Huerta. Estos dos últimos tenistas jugarán el duelo de dobles contra la experimentada dupla alemana Tim Puetz y Kevin Krawietz.

Perú vs Alemania: ficha del partido por la Copa Davis 2026

Partido Perú vs Alemania ¿Cuándo? Viernes 6 de febrero del 2026 ¿A qué hora? 10.00 a. m. ¿En qué canal? DSports ¿Dónde? Düsseldorf

¿A qué hora juega Perú vs Alemania por la Copa Davis 2026?

En suelo peruano, el choque entre Perú vs Alemania por la Copa Davis 2026 iniciará a las 10.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 9.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Alemania por la Copa Davis 2026?

La transmisión del Perú vs Alemania por la primera ronda de la Copa Davis 2026 estará a cargo de DSports en algunos países de Sudamérica. Este medio pasará todo el torneo de tenis.

¿Cómo ver Perú vs Alemania por la Copa Davis 2026 online?

Vía streaming, podrás seguirlo por la plataforma digital DGO. Asimismo, La República Deportes te brindará toda la cobertura con el minuto a minuto y los mejores puntos de cada set.