Universitario no pudo con Cusco FC e igualó en el Inca Garcilaso de la Vega

Cusqueños lograron el 1-1 final tras una mano polémica de William Riveros.

Partido terminó en polémica.
Partido terminó en polémica. | Liga 1

Universitario terminó incómodo con la actuación del juez Kevin Ortega, quien cobró un penal polémico en la última jugada. Los cremas no pudieron ante Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega e igualaron 1-1.

Fue un partido con dos tiempos diferentes. En la primera mitad con escasas emociones y con los locales manejando la pelota y la trasladándola de un lado a otro. La primera clara fue para la “U” mediante un pase largo ejecutado por Jairo Concha para Alex Valera, quien ganó en velocidad a su marca y en el mano a mano definió mal.

Facundo Callejo respondió para Cusco FC, pero también falló ante Diego Romero.

La segunda mitad fue mucho más entretenida y hubo un cambio de actitud. La “U” tocó la puerta de Díaz con disparos de Valera y Concha. Cusco FC respondió con Álvaro Ampuero rematando primero de zurda y luego con un cabezazo.

Hasta que al fin se le pudo abrir el arco a Alex Valera (58’) y tras una corrida de Carabalí por izquierda recibió casi en el borde del área chica para definir con su pierna zurda y desatar la alegría en la hinchada crema.

Los “Dorados” tuvieron en Colman el empate, pero Romero estuvo gigante para poner toda su humanidad y ahogar el grito de gol.

Cusco FC empujó con todo al ataque y una mano de William Riveros dentro del área fue cobrada penal a través del VAR. El reclamo no se hizo esperar y tras la confirmación, Facundo Callejo (90’) colocó el 1-1. De ahí ambos elencos buscaron quedarse con los tres puntos, pero la igualdad no se movió y se repartieron los puntos.

