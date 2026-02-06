Gabriel Costa se despidió del fútbol peruano, tras un exitoso paso en los principales clubes nacionales. Sin embargo, el experimentado extremo recordó el oscuro capítulo en la final del la Liga 1 2023. 'Gabi' jugaba en Alianza Lima, pero perdió ante el clásico rival. La 'U' sorprendió en 'Matute' con un golazo de Horacio Calcaterra. Por este motivo, el atacante uruguayo rompió su silencio 3 años después.

El futbolista de 35 años se lleva en la mente grandes momentos del campeonato, aunque la final perdida de Alianza Lima contra Universitario marcó un punto de quiebre en su carrera. El conjunto aliancista capitaneado por Hernán Barcos se le escapó el título en la recta final del partido.

¿Qué dijo Gabriel Costa sobre la final que perdió con Alianza Lima ante Universitario?

Costa no pudo ocultar su desazón por aquella final. "Hasta el día de hoy estoy dolido. Me sacaron una copa de la vitrina. Ese año en Alianza regalamos el campeonato. En noviembre tendríamos que haber salido campeones. Encima en las finales se tomaron malas decisiones", enfatizó el delantero en 'Denganche'.

Asimismo, le mandó un gancó al comando técnico. "Como jugadores perdimos el partido, y el técnico lo perdió tácticamente. No le encuentro lógica a haber jugado con línea de tres cuando todo el año jugamos con línea de cuatro", sentenció en el podcast 'Mano a Mano'.

El emotivo mensaje de despedida de Gabriel Costa

Gabriel Costa volvió a la escena pública a través de un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde reflexionó sobre su trayectoria en la liga peruana y mostró su gratitud hacia los clubes que lo acogieron. “Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar”, destacó en su publicación.