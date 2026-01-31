HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Este domingo 1 de febrero se juega el partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso en el Cusco, por la primera jornada del Torneo Apertura 2026.

Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el Cusco por la primera fecha de la Liga 1 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO se enfrentan este domingo 1 de febrero por la primera fecha del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. El duelo se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, con transmisión de L1 Max. Si no tienes acceso a este canal, puedes seguir la cobertura ONLINE gratis por internet gracias a La República Deportes.

Celestes y cusqueños se ven las caras en uno de los partidos más llamativos de la primera jornada de la Liga 1 2026. En la temporada pasada, Sporting Cristal llegó hasta las instancias de playoffs, pero tras caer ante Cusco FC, sólo pudo clasificar a la fase 2 de la Copa Libertadores. Por otro lado, Deportivo Garcilaso cumplió una buena campaña y logró ubicarse en puestos de Copa Sudamericana, torneo internacional que disputará el presente año.

PUEDES VER: Alianza Lima venció a Sport Huancayo de visita en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

Los equipos de Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se verán las caras por la primera fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará el domingo 1 de febrero en el Cusco, desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 12.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

El partido Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso, por la fecha 1 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la propia plataforma oficial del canal.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Gabriel, Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila
  • Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk, Erick Canales, Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Jefferson Portales, Orlando Nuñez, Claudio Torrejón, Carlos Ramos, Agustín González, Agustín Graneros y José Sinisterra

PUEDES VER: UTC vs Atlético Grau EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

lr.pe

Pronóstico de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

  • Betsson: gana Sporting Cristal (2.15), empate (3.30), gana Deportivo Garcilaso (3.30)
  • Betano: gana Sporting Cristal (2.18), empate (3.25), gana Deportivo Garcilaso (3.35)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (2.10), empate (3.50), gana Deportivo Garcilaso (3.25)
  • 1xBet: gana Sporting Cristal (2.17), empate (3.22), gana Deportivo Garcilaso (3.32)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (2.15), empate (3.30), gana Deportivo Garcilaso (3.42)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (2.14), empate (3.33), gana Deportivo Garcilaso (3.33)

¿En qué estadio juegan Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso disputarán este encuentro por la primera jornada del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. El recinto tiene capacidad para 42.000 espectadores.

