Deportes

Alianza Atlético desmintió postergación de partido ante Alianza Lima por la fecha 3

El club de Sullana alertó a los hinchas acerca de un comunicado falso relacionado con su próximo partido como local por el Torneo Apertura 2026.

El Vendaval será local ante Alianza Lima en Trujillo. Foto: composición/Alianza Atlético de Sullana
El partido entre Alianza Atlético y Alianza Lima, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura en la Liga 1 2026, se jugará tal como estaba previsto según la programación oficial. Vía redes sociales, el club de Sullana alertó a sus hinchas acerca de una presunta postergación del encuentro, la cual descartó enfáticamente.

"Alianza Atlético informa a la opinión pública que es totalmente falso el comunicado que viene circulando en redes sociales sobre una supuesta postergación del partido programado para el sábado 14 de febrero de 2026 ante el Club Alianza Lima", señala el pronunciamiento del Vendaval.

Comunicado del club churre. Foto: Alianza Atlético de Sullana

PUEDES VER: Fernando Gaibor ganó demanda a Independiente: futbolista de Alianza Lima recibiría millonario monto tras fallo del TAS

lr.pe

"Dicha información no ha sido emitida por nuestra institución y corresponde a un documento alterado, por lo que constituye una noticia falsa. El partido ante Alianza Lima se mantiene programado conforme al fixture oficial. Exhortamos a nuestros hinchas y al público en general a informarse únicamente por nuestros canales oficiales", se lee en el documento emitido por el elenco norteño.

El anuncio se produce poco antes de que ambas escuadras jueguen sus cotejos correspondientes a la segunda fecha del Apertura. Este domingo 8 de febrero, los dirigidos por Federico Urciuoli visitarán a Los Chankas en Andahuaylas, mientras que el conjunto de Pablo Guede será local en Matute frente a Comerciantes Unidos.

¿Cuándo juega Alianza Atlético ante Alianza Lima?

La organización de la Liga 1 programó el cruce entre Alianza Atlético y Alianza Lima para el próximo sábado 14 de febrero en el estadio Mansiche de Trujillo, a partir de las 8.00 p. m. El elenco piurano no puede jugar como local en el Campeones del 36 ante los blanquiazules (ni ante Universitario) por disposición de las autoridades debido a razones de seguridad.

