Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal del partido por el Torneo Apertura

Alianza Lima deberá volver a enfocarse en la Liga 1 Torneo Apertura, tras su visita a Paraguay para enfrentarse a 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Los dirigidos por Pablo Guede recibirán a Comerciantes Unidos en la fecha 2 del campeonato local. El partido se jugará en el estadio Alejandro Villanueva este domingo 8 de febrero desde las 6.00 p.m.

Este encuentro será importante para el ánimo blanquiazul, ya que, tras la derrota en suelo guaraní, buscarán darle una alegría a su hinchada y motivarse de cara al partido de vuelta. Después de enfrentar a 'Las Águilas', recibirán nuevamente la visita del 2 de Mayo.

¿Cuándo juega Alianza Lima - Comerciantes Unidos?

Comerciantes Unidos visitará Matute este domingo 8 para enfrentar a Alianza Lima por la fecha 2 del Torneo Apertura, donde buscará complicarle las cosas a los íntimos.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Comerciantes Unidos?

Este partido esta programado para jugarse desde las 6.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países, por su te encuentras fuera de suelo peruano.

Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p.m.

Argentina, Brasil (Brasilia), Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p.m.

¿Dónde ver el partido de Alianza Lima - Comerciantes Unidos?

Este partidazo se podrá ver por la señal de L1 Max que te llevará la transmisión completa del compromiso. Además, lo podrás hacer por Movistar Deportes que también cuenta en su parrilla con dicho programa. Vía streaming lo podrás hacer por L1 Play.