Alianza Lima empezó con el pie izquierdo su aventura en Copa Libertadores, dado que perdió 1-0 ante el debutante 2 de Mayo por al fase preliminar del torneo continental. El excampeón de la Liga 1 careció de pronfundidad en ataque y creatividad en la zona medular. Los cambios, algunas lesiones e imprecisión sepultaron a los aliancistas en la ida. Paolo Guerrero no pudo evitar la debacle e incluso aconsejó a Federico Girotti.

Pablo Guede plasmó un inusual once titular con variantes e incluso mandó al banco de suplentes a 'PG9' y Eric Castillo. El joven delantero fue cuestionado por la falta de gol en pretemporada y Copa Libertadores. El capitán aliancista respaldó al delantero argentino pese a su falta de definición.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Federico Girotti en Alianza Lima por Copa Libertadores?

El histórico goleador reveló el consejo que le dio al flamante fichaje. "Es un jugador con gran olfato de gol; aún no ha tenido la oportunidad, pero llegará. Le pedí que se concentrara en marcar, y él siempre busca el gol, pateando desde lejos y generando opciones. Debe mantener la calma y trabajar con tranquilidad, porque su gol llegará. En general, el equipo realizó un gran trabajo hoy. Lamentablemente, perder de esta manera duele, ya que el rival solo tuvo una o dos llegadas", explicó Paolo Guerrero en Mr Peet Channel

Asimismo, el veterano '9' dejó una interesante reflexión. “Considero que tuvimos las mejores oportunidades y debimos aprovecharlas mejor, aunque el equipo mostró un gran sacrificio. La intensidad que demostramos, especialmente en el primer tiempo, fue muy alta. Tuvimos opciones para definir el partido en ese momento. Ahora debemos enfocarnos en trabajar y mejorar, ya que hay varios aspectos por corregir. Solo nos queda pensar en el partido del domingo, que también será muy importante, y después en la vuelta en casa. En estos días, corregiremos errores. Esta derrota duele porque, por el esfuerzo realizado, el equipo merecía más", sentenció.

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la fase 1 de la Conmebol Libertadores, se encuentra programado para el miércoles 11 de febrero. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).

