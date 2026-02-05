HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Carlos Álvarez, Fiorella Molinelli y Miguel del Castillo ¿se reparten la torta? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Paolo Guerrero aconseja a Federico Girotti tras derrota de Alianza Lima por Copa Libertadores: "Le pedí que se concentrara en marcar"

El capitán aliancista reconoció la dolorosa derrota ante 2 de Mayo, aunque mantiene la ilusión por la remontada en la vuelta e incluso respalda a cuestionado Girotti por Libertadores.

Paolo Guerrero respalda a Federico Girotti pese a su falta de gol. Foto: Lr/América TV
Paolo Guerrero respalda a Federico Girotti pese a su falta de gol. Foto: Lr/América TV

Alianza Lima empezó con el pie izquierdo su aventura en Copa Libertadores, dado que perdió 1-0 ante el debutante 2 de Mayo por al fase preliminar del torneo continental. El excampeón de la Liga 1 careció de pronfundidad en ataque y creatividad en la zona medular. Los cambios, algunas lesiones e imprecisión sepultaron a los aliancistas en la ida. Paolo Guerrero no pudo evitar la debacle e incluso aconsejó a Federico Girotti.

Pablo Guede plasmó un inusual once titular con variantes e incluso mandó al banco de suplentes a 'PG9' y Eric Castillo. El joven delantero fue cuestionado por la falta de gol en pretemporada y Copa Libertadores. El capitán aliancista respaldó al delantero argentino pese a su falta de definición.

PUEDE VER: Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Federico Girotti en Alianza Lima por Copa Libertadores?

El histórico goleador reveló el consejo que le dio al flamante fichaje. "Es un jugador con gran olfato de gol; aún no ha tenido la oportunidad, pero llegará. Le pedí que se concentrara en marcar, y él siempre busca el gol, pateando desde lejos y generando opciones. Debe mantener la calma y trabajar con tranquilidad, porque su gol llegará. En general, el equipo realizó un gran trabajo hoy. Lamentablemente, perder de esta manera duele, ya que el rival solo tuvo una o dos llegadas", explicó Paolo Guerrero en Mr Peet Channel

Asimismo, el veterano '9' dejó una interesante reflexión. “Considero que tuvimos las mejores oportunidades y debimos aprovecharlas mejor, aunque el equipo mostró un gran sacrificio. La intensidad que demostramos, especialmente en el primer tiempo, fue muy alta. Tuvimos opciones para definir el partido en ese momento. Ahora debemos enfocarnos en trabajar y mejorar, ya que hay varios aspectos por corregir. Solo nos queda pensar en el partido del domingo, que también será muy importante, y después en la vuelta en casa. En estos días, corregiremos errores. Esta derrota duele porque, por el esfuerzo realizado, el equipo merecía más", sentenció.

PUEDES VER: Carlos Galván apuntó contra Federico Girotti por fallar goles con Alianza Lima y lo compara con Hernán Barcos: “No puede ni atarle los pasadores”

lr.pe

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la fase 1 de la Conmebol Libertadores, se encuentra programado para el miércoles 11 de febrero. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).

Notas relacionadas
Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

LEER MÁS
Mano Menezes promete renovación en la selección peruana y revela si llamaría a Paolo Guerrero a sus 42 años: "Todos tienen las puertas abiertas"

Mano Menezes promete renovación en la selección peruana y revela si llamaría a Paolo Guerrero a sus 42 años: "Todos tienen las puertas abiertas"

LEER MÁS
Mano Menezes no descarta convocar a la selección peruana a Paolo Guerrero y Christian Cueva: "Todos tienen las puertas abiertas"

Mano Menezes no descarta convocar a la selección peruana a Paolo Guerrero y Christian Cueva: "Todos tienen las puertas abiertas"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

LEER MÁS
Carlos Galván apuntó contra Federico Girotti por fallar goles con Alianza Lima y lo compara con Hernán Barcos: “No puede ni atarle los pasadores”

Carlos Galván apuntó contra Federico Girotti por fallar goles con Alianza Lima y lo compara con Hernán Barcos: “No puede ni atarle los pasadores”

LEER MÁS
Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

Deportes

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025