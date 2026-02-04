Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 2
La Liga 1 Torneo Apertura 2026 inicia su jornada con emocionantes partidos este 6 de febrero. El primer encuentro será entre Moquegua y UTC, cerrando el lunes con FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso.
Comienza una nueva jornada de la Liga 1 Torneo Apertura 2026. Este viernes 6 de febrero se dará inicio a la fecha 2 del torneo local, con partidazos que harán vibrar de emoción a los hinchas. La jornada arranca con el encuentro entre Moquegua y UTC, y concluirá con el partido entre FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso.
Entre los encuentros más importantes de esta fecha se encuentran Universitario de Deportes, que enfrentará a Cusco FC, actual subcampeón de la Liga 1, y Alianza Lima, que recibirá en el estadio Alejandro Villanueva a Comerciantes Unidos. Esta jornada promete más de una sorpresa para los hinchas. A continuación, la programación de partidos para que no te pierdas el compromiso de tu equipo favorito.
Programación de la fecha 2 de la Liga 1 Torneo Apertura
- Deportivo Moquegua vs UTC Cajamarca
- Fecha: Viernes 6 de febrero – 3.00 p.m.
- Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
- ADT vs Sport Boys
- Fecha: Sábado 7 de febrero – 1.00 p.m.
- Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
- Atlético Grau vs Sport Huancayo
- Fecha: Sábado 7 de febrero – 3.15 p.m.
- Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
- Cusco FC vs Universitario
- Fecha: Sábado 7 de febrero – 8.00 p.m.
- Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
- Sporting Cristal vs Melgar
- Fecha: Domingo 8 de febrero – 11.00 a.m.
- Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
- Los Chankas vs Alianza Atlético
- Fecha: Domingo 8 de febrero – 1.15 p.m.
- Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
- Cienciano vs Juan Pablo II College
- Fecha: Domingo 8 de febrero – 3.30 p.m.
- Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
- Fecha: Domingo 8 de febrero – 6.00 p.m.
- Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
- FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
- Fecha: Lunes 9 de febrero – 3.30 p.m.
- Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|Melgar
|1
|1
|2
|3
|UTC
|1
|1
|2
|3
|Universitario
|1
|1
|2
|3
|Alianza Lima
|1
|1
|1
|3
|Alianza Atlético
|1
|1
|1
|3
|Comerciantes Unidos
|1
|1
|1
|3
|FC Cajamarca
|1
|0
|0
|1
|Juan Pablo II
|1
|0
|0
|1
|Los Chankas
|1
|0
|0
|1
|Sport Boys
|1
|0
|0
|1
|Sporting Cristal
|1
|0
|0
|1
|Deportivo Garcilaso
|1
|0
|0
|1
|CD Moquegua
|1
|0
|-1
|0
|Sport Huancayo
|1
|0
|-1
|0
|Cusco FC
|1
|0
|-1
|0
|ADT
|1
|0
|-2
|0
|Atlético Grau
|1
|0
|-2
|0
|Cienciano
|1
|0
|-2
|0