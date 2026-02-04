Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 2

Comienza una nueva jornada de la Liga 1 Torneo Apertura 2026. Este viernes 6 de febrero se dará inicio a la fecha 2 del torneo local, con partidazos que harán vibrar de emoción a los hinchas. La jornada arranca con el encuentro entre Moquegua y UTC, y concluirá con el partido entre FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso.

Entre los encuentros más importantes de esta fecha se encuentran Universitario de Deportes, que enfrentará a Cusco FC, actual subcampeón de la Liga 1, y Alianza Lima, que recibirá en el estadio Alejandro Villanueva a Comerciantes Unidos. Esta jornada promete más de una sorpresa para los hinchas. A continuación, la programación de partidos para que no te pierdas el compromiso de tu equipo favorito.

Programación de la fecha 2 de la Liga 1 Torneo Apertura

Deportivo Moquegua vs UTC Cajamarca

Fecha: Viernes 6 de febrero – 3.00 p.m.

ADT vs Sport Boys

Fecha: Sábado 7 de febrero – 1.00 p.m.

Atlético Grau vs Sport Huancayo

Fecha: Sábado 7 de febrero – 3.15 p.m.

Cusco FC vs Universitario

Fecha: Sábado 7 de febrero – 8.00 p.m.

Sporting Cristal vs Melgar

Fecha: Domingo 8 de febrero – 11.00 a.m.

Los Chankas vs Alianza Atlético

Fecha: Domingo 8 de febrero – 1.15 p.m.

Cienciano vs Juan Pablo II College

Fecha: Domingo 8 de febrero – 3.30 p.m.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Fecha: Domingo 8 de febrero – 6.00 p.m.

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso

Fecha: Lunes 9 de febrero – 3.30 p.m.

