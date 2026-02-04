HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 2

La Liga 1 Torneo Apertura 2026 inicia su jornada con emocionantes partidos este 6 de febrero. El primer encuentro será entre Moquegua y UTC, cerrando el lunes con FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso.

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura. Foto: composición LR/Instagram
Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura. Foto: composición LR/Instagram

Comienza una nueva jornada de la Liga 1 Torneo Apertura 2026. Este viernes 6 de febrero se dará inicio a la fecha 2 del torneo local, con partidazos que harán vibrar de emoción a los hinchas. La jornada arranca con el encuentro entre Moquegua y UTC, y concluirá con el partido entre FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso.

Entre los encuentros más importantes de esta fecha se encuentran Universitario de Deportes, que enfrentará a Cusco FC, actual subcampeón de la Liga 1, y Alianza Lima, que recibirá en el estadio Alejandro Villanueva a Comerciantes Unidos. Esta jornada promete más de una sorpresa para los hinchas. A continuación, la programación de partidos para que no te pierdas el compromiso de tu equipo favorito.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

lr.pe

Programación de la fecha 2 de la Liga 1 Torneo Apertura

  • Deportivo Moquegua vs UTC Cajamarca
  • Fecha: Viernes 6 de febrero – 3.00 p.m.
  • Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
  • ADT vs Sport Boys
  • Fecha: Sábado 7 de febrero – 1.00 p.m.
  • Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
  • Atlético Grau vs Sport Huancayo
  • Fecha: Sábado 7 de febrero – 3.15 p.m.
  • Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
  • Cusco FC vs Universitario
  • Fecha: Sábado 7 de febrero – 8.00 p.m.
  • Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
  • Sporting Cristal vs Melgar
  • Fecha: Domingo 8 de febrero – 11.00 a.m.
  • Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
  • Los Chankas vs Alianza Atlético
  • Fecha: Domingo 8 de febrero – 1.15 p.m.
  • Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
  • Cienciano vs Juan Pablo II College
  • Fecha: Domingo 8 de febrero – 3.30 p.m.
  • Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
  • Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
  • Fecha: Domingo 8 de febrero – 6.00 p.m.
  • Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max
  • FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
  • Fecha: Lunes 9 de febrero – 3.30 p.m.
  • Canal: Movistar Play, L1 Play, L1 Max

PUEDES VER: Manuel Barreto explicó por qué Felipe Chávez seguirá en la selección peruana pese a ser relacionado con Alemania: "No es tan fácil los cambios"

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

EquipoPJPGDGPts
Melgar1123
UTC1123
Universitario1123
Alianza Lima1113
Alianza Atlético1113
Comerciantes Unidos1113
FC Cajamarca1001
Juan Pablo II1001
Los Chankas1001
Sport Boys1001
Sporting Cristal1001
Deportivo Garcilaso1001
CD Moquegua10-10
Sport Huancayo10-10
Cusco FC10-10
ADT10-20
Atlético Grau10-20
Cienciano10-20
