Fútbol Peruano

1190 se pronuncia tras lo sucedido en el Alianza Lima vs Sport Huancayo y promete transmisión de todos los partidos de la Liga 1

La empresa 1190 se pronunció tras el polémico inicio del Torneo Apertura, señalando que todos los partidos serán transmitidos en su totalidad exclusivamente por L1 Max.

La empresa 1190 se pronunció sobre la no trasmisión del partidos entre Sport Huancayo vs Alianza Lima. Foto: composición LR/Sport Huancayo
La empresa 1190 se pronunció sobre la no trasmisión del partidos entre Sport Huancayo vs Alianza Lima. Foto: composición LR/Sport Huancayo

Tras el vergonzoso inicio del Torneo Apertura de la Liga 1, donde no se tuvo la transmisión del encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo, la empresa 1190 emitió un comunicado asegurando que, a partir de ahora, todos los partidos del torneo local se transmitirán por la señal de L1 Max. Como se sabe, la transmisión de este partido no se pudo dar debido a que dicha empresa mantiene una deuda con el equipo huancaíno, por lo que, a diferencia de otros años, esta vez los clubes que jueguen como locales están en su potestad de decidir si se transmiten o no sus partidos.

En el comunicado, señalaron que sostuvieron conversaciones con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), con resultados positivos. Además, manifestaron que alcanzaron acuerdos en los esquemas de pago para los clubes participantes en la Liga 1. Finalmente, reafirmaron su compromiso con el desarrollo óptimo del torneo.

PUEDES VER: ¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

lr.pe

Empresa 1190 emite comunicado tras el Alianza Lima vs Sport Huancayo

Comunicado de 1190

Comunicado de 1190

"El día de hoy, como resultado de las reuniones sostenidas durante las últimas semanas entre los representantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y 1190 Sports Perú, finalmente se ha logrado culminar un proceso de diálogo de manera altamente positiva. Este diálogo ha permitido alcanzar acuerdos sobre temas estratégicos, incluyendo compromisos y esquemas de pagos pendientes a favor de la FPF, así como de los clubes participantes de la Liga1 Te Apuesto 2026".

"El cierre de este acuerdo constituye un paso fundamental y necesario para garantizar la sostenibilidad del ecosistema del fútbol peruano, así como el cumplimiento responsable de los compromisos asumidos entre las instituciones involucradas. En consecuencia, nos encontramos en vías de suscripción de las adendas respectivas para honrar los compromisos asumidos. Confirmamos de esta manera que la totalidad de los partidos de todos los clubes participantes de la Liga1 Te Apuesto 2026 serán transmitidos exclusivamente a través de L1MAX", se lee en el comunicado.

PUEDES VER: Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano que está implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

lr.pe

Indecopi inicia investigación por partido no transmitido entre Alianza vs Sport Huancayo

A través de sus redes sociales, la entidad señaló que van a investigar la presunta comisión del delito de publicidad engañosa tras la no emisión del duelo entre blanquiazul y el 'Rojo Matador'.

"Indecopi, a través de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, inició una investigación preliminar por presunta publicidad engañosa sobre las emisión de todos los partidos de la primera fecha de la Liga 1 2026, tras no emitirse el encuentro entre Sport Huancayo y Alianza Lima".

"Se ha requerido información a las empresas e instituciones involucradas para verificar la veracidad de los anuncios y el cumplimiento de la normativa vigente. La publicidad engañosa puede ser sancionada con multas de hasta 700 UIT (3 millones 850 mil soles)", se lee en su comunicado.

