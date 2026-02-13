Sport Boys tras designación de árbitro para su próximo partido de la Liga 1: "Lo único que exigimos es justicia"

A poco de dar inicio a la tercera fecha de la Liga 1 2026, Sport Boys emitió un contundente comunicado en referencia a la designación del árbitro que dirigirá su encuentro ante Atlético Grau. El club chalaco manifestó su preocupación por la elección de Bruno Pérez, recordando la polémica del año pasado ante Universitario de Deportes, que tuvo como protagonista al árbitro.

A través de sus redes sociales, la 'Misilera' solicitó a la Conar que se imparta justicia de manera imparcial, tras conocer qué árbitro dirigirá su partido. "Queremos dejar en claro que no buscamos ser favorecidos con decisiones arbitrales ni ejercer presión indebida sobre los jueces. Lo único que exigimos es justicia dentro del campo de juego", mencionó la institución.

Sport Boys manda advertencia tras designación de árbitro para su próximo partido de la Liga 1

Luego de las sanciones a Kevin Ortega y Alejandro Villanueva, la Conar dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán en la tercera fecha del Torneo Apertura. Esto preocupó al cuadro chalaco, quien indicó que estarán a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el encuentro contra Atlético Grau. "Ante la designación del Sr. Bruno Pérez por parte de la CONAR como juez principal para nuestro encuentro de este sábado 14 de febrero, correspondiente a la fecha 3 de la Liga1 Te Apuesto, el Club Sport Boys Association estará atento y vigilante a su actuación", manifestó el equipo del Callao.

De igual forma, el club chalaco deja en claro su preocupación, ya que, consideran que Bruno Pérez los perjudicó cuando Sport Boys enfrentó a Universitario en la temporada 2025. "Cabe recordar que el Sr. Pérez fue el árbitro del encuentro disputado la temporada pasada frente a Universitario de Deportes, en condición de visitante, donde nuestro jugador Erick Gonzales recibió una falta que lo alejó de las canchas durante toda la campaña 2025 y que derivó en una intervención quirúrgica, de la cual actualmente se viene recuperando. En aquella ocasión, dicha acción no fue sancionada con la severidad que ameritaba", mencionó la 'Misilera'.

¿Cuándo es el siguiente partido de Sport Boys por la Liga 1 2026?

El equipo chalaco disputará su siguiente encuentro por la Liga 1 2026 ante Atlético Grau. Este encuentro se desarrollará por la tercera fecha del campeonato peruano en el estadio Miguel Grau del Callao.