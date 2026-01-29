HOYSuscripcion LR Focus

Movistar TV confirma la llegada de L1 Max y transmitirá todos los partidos de la Liga 1 2026 tras la salida de GOLPERU

La cobertura incluirá dos señales dedicadas en alta y estándar definición, además de transmisión vía Movistar Play, lo que permitirá seguir los partidos desde distintos dispositivos sin costo adicional para los clientes.

Movistar TV anunció la incorporación de L1 Max a su parrilla, asegurando la transmisión completa de la Liga 1 2026
Movistar TV anunció la incorporación de L1 Max a su parrilla, asegurando la transmisión completa de la Liga 1 2026 | Foto: @movistarperu/ Composición LR

La Liga 1 2026 inicia una nueva etapa en la televisión. Tras varios días de incertidumbre, Movistar TV oficializó la incorporación de L1 Max a su parrilla de programación, lo que permitirá a sus usuarios acceder a la transmisión de todos los partidos del campeonato nacional luego de la desaparición de GOLPERU. El inicio de las transmisiones está previsto desde la fecha 1 del Torneo Apertura, que comenzará este viernes 30 de enero con el encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo, dando paso a la jornada inaugural del campeonato nacional.

El anuncio fue realizado mediante un video difundido el miércoles 28 de enero, en el que se confirmó que L1 Max, canal operado por 1190 Sports en alianza con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), no solo reemplazará a GOLPERU, sino que contará con dos señales dentro de la oferta televisiva.

PUEDES VER: Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: comando técnico del brasileño llegó a Lima

lr.pe

La pieza audiovisual estuvo protagonizada por Roberto Mosquera, Pablo Bengoechea y Óscar Ibáñez, quienes, a través de breves intervenciones, resaltaron el regreso del fútbol nacional a la señal de Movistar TV y los beneficios para los usuarios, que podrán acceder a todos los partidos de la Liga 1, además de otros contenidos deportivos incluidos en el servicio, sin costo adicional.

L1 Max también estará disponible en Movistar Play

Además de la señal tradicional, los fanáticos podrán seguir toda la emoción de la Liga 1 2026 a través de Movistar Play, la plataforma digital del operador, accesible desde diversos dispositivos como televisores, celulares, tablets, computadoras y laptops, ampliando así las opciones de visualización.

Asimismo, Movistar TV resaltó que la transmisión de la Liga 1 2026 no tendrá costo adicional para sus clientes. La empresa informó que el 100% de los partidos estará disponible en sus señales 11 y 14 en definición estándar (SD), 711 y 714 en alta definición (HD), así como en Movistar TV App, reafirmando su compromiso de ampliar la oferta deportiva para sus usuarios.

