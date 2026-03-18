HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Nuevo gabinete de Balcázar y el TC bajo sospecha | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Deportivo Garcilaso anunció a Sebastián Domínguez, excomentarista de ESPN, como nuevo DT

El Pedacito de Cielo confirmó al reemplazante de Hernán Lisi para remontar en el Torneo Apertura de la Liga 1. El argentino volverá a dirigir tras más de un año.

Sebastián Domínguez dirigirá por primera vez fuera de su país. Foto: Deportivo Garcilaso
Sebastián Domínguez dirigirá por primera vez fuera de su país. Foto: Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso anunció a su nuevo DT tras disputar los dos últimos partidos del Torneo Apertura con Lisandro Greppo como entrenador interino. Este miércoles, el Pedacito de Cielo confirmó vía redes sociales a Sebastián Domínguez, exfutbolista argentino conocido también por su paso como panelista de la cadena ESPN, será el encargado de dirigir al equipo.

"Comienza una nueva etapa en nuestra historia. Le damos la bienvenida a Sebastián Domínguez, nuestro nuevo director técnico, quien llega con la ilusión, el compromiso y la convicción de construir grandes cosas junto a esta familia celeste. Juntos iniciamos este camino con un mismo sueño y un solo objetivo. ¡Bienvenido a casa, 'Profe' Sebastián!", publicó el club cusqueño.

Sebastián Domínguez solo ha dirigido dos clubes antes de su llegada al Perú. Foto: Deportivo Garcilaso

Sebastián Domínguez solo ha dirigido dos clubes antes de su llegada al Perú. Foto: Deportivo Garcilaso

PUEDES VER: Pablo Guede suena fuerte en San Lorenzo tras la salida de su entrenador: 'Los candidatos más firmes para el cargo'

lr.pe

¿Quién es Sebastián Domínguez?

Durante su etapa como jugador, Domínguez se desempeñó como defensa central en clubes de Argentina (Newell's Old Boys, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield), Brasil (Corinthians) y México (América). Salvo por el Pincharrata, ganó títulos con todos ellos, pero destaca su palmarés con el Fortín: cuatro campeonatos de Primera División y una Supercopa Argentina.

En la selección argentina, llegó a disputar ocho cotejos, entre eliminatorias y amistosos. Tras su retiro en el 2017, se volvió un habitual participante de los paneles del programa F90, de ESPN, hasta el 2021, cuando anunció su salida para integrar el comando técnico de Hernán Crespo en Al-Duhail de Qatar.

¿Qué equipos ha dirigido Sebastián Domínguez?

En cuanto a su trayectoria como DT, el exzaguero solo registra pasos por Tigre y Vélez. En el primer club dirigió desde abril del 2024 hasta enero del 2025. A los pocos días de su salida del Matador asumió el banquillo en el conjunto de Liniers, pero renunció en marzo, menos de dos meses después, por malos resultados. Con Garcilaso vivirá su primera experiencia en el extranjero.

Notas relacionadas
Ángel Comizzo y el fuerte mensaje a Jean Deza por no aprovechar su talento: "Es un desperdicio de fútbol"

Ángel Comizzo y el fuerte mensaje a Jean Deza por no aprovechar su talento: "Es un desperdicio de fútbol"

LEER MÁS
Informe del árbitro Michael Espinoza señala actos racistas de hinchas de Universitario contra Ángelo Campos: "Pude escucharlo yo mismo"

Informe del árbitro Michael Espinoza señala actos racistas de hinchas de Universitario contra Ángelo Campos: "Pude escucharlo yo mismo"

LEER MÁS
Pablo Guede suena fuerte en San Lorenzo tras la salida de su entrenador: "Los candidatos más firmes para el cargo"

Pablo Guede suena fuerte en San Lorenzo tras la salida de su entrenador: "Los candidatos más firmes para el cargo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Barcelona vs Newcastle HOY EN VIVO por la Champions League vía ESPN: alineaciones confirmadas

Barcelona vs Newcastle HOY EN VIVO por la Champions League vía ESPN: alineaciones confirmadas

LEER MÁS
¡Escándalo! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana en mesa después de 2 meses de perder la final contra Senegal

¡Escándalo! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana en mesa después de 2 meses de perder la final contra Senegal

LEER MÁS
Alianza Lima anunció comunicación con la FPF por nuevo reglamento contra el racismo: "Ponemos en copia a la Liga 1, Conmebol y la FIFA"

Alianza Lima anunció comunicación con la FPF por nuevo reglamento contra el racismo: "Ponemos en copia a la Liga 1, Conmebol y la FIFA"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ataúd cae al río tras colapso de puente peatonal en Jaén mientras era trasladado por familiares

Unidad de Flagrancia de Arequipa tramitó 1003 casos durante primeros meses de este año

Barcelona vs Newcastle HOY EN VIVO por la Champions League vía ESPN: alineaciones confirmadas

Deportes

Barcelona vs Newcastle HOY EN VIVO por la Champions League vía ESPN: alineaciones confirmadas

Venezuela se proclamó campeón mundial de béisbol por primera vez y presidenta declara día no laborable como festejo

Pablo Guede suena fuerte en San Lorenzo tras la salida de su entrenador: "Los candidatos más firmes para el cargo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Caso Hugo Bustíos: CIDH cuestiona fallo del TC que anuló condena a Daniel Urresti por asesinato del periodista

Multas por no votar 2026: montos a pagar para las Elecciones Generales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025