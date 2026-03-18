Deportivo Garcilaso anunció a Sebastián Domínguez, excomentarista de ESPN, como nuevo DT

Deportivo Garcilaso anunció a su nuevo DT tras disputar los dos últimos partidos del Torneo Apertura con Lisandro Greppo como entrenador interino. Este miércoles, el Pedacito de Cielo confirmó vía redes sociales a Sebastián Domínguez, exfutbolista argentino conocido también por su paso como panelista de la cadena ESPN, será el encargado de dirigir al equipo.

"Comienza una nueva etapa en nuestra historia. Le damos la bienvenida a Sebastián Domínguez, nuestro nuevo director técnico, quien llega con la ilusión, el compromiso y la convicción de construir grandes cosas junto a esta familia celeste. Juntos iniciamos este camino con un mismo sueño y un solo objetivo. ¡Bienvenido a casa, 'Profe' Sebastián!", publicó el club cusqueño.

Sebastián Domínguez solo ha dirigido dos clubes antes de su llegada al Perú. Foto: Deportivo Garcilaso

¿Quién es Sebastián Domínguez?

Durante su etapa como jugador, Domínguez se desempeñó como defensa central en clubes de Argentina (Newell's Old Boys, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield), Brasil (Corinthians) y México (América). Salvo por el Pincharrata, ganó títulos con todos ellos, pero destaca su palmarés con el Fortín: cuatro campeonatos de Primera División y una Supercopa Argentina.

En la selección argentina, llegó a disputar ocho cotejos, entre eliminatorias y amistosos. Tras su retiro en el 2017, se volvió un habitual participante de los paneles del programa F90, de ESPN, hasta el 2021, cuando anunció su salida para integrar el comando técnico de Hernán Crespo en Al-Duhail de Qatar.

¿Qué equipos ha dirigido Sebastián Domínguez?

En cuanto a su trayectoria como DT, el exzaguero solo registra pasos por Tigre y Vélez. En el primer club dirigió desde abril del 2024 hasta enero del 2025. A los pocos días de su salida del Matador asumió el banquillo en el conjunto de Liniers, pero renunció en marzo, menos de dos meses después, por malos resultados. Con Garcilaso vivirá su primera experiencia en el extranjero.