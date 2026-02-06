Jesús Pinedo vs Salamat Isbulaev por la PFL 2026: horario y dónde ver la pelea del peruano rumbo al título mundial

Jesús Pinedo vuelve al octágono para pelear contra Salamat Isbulaev por la PFL 2026, tras perder contra Movlid Khaybulaev. El 'Mudo' parte como favorito pese a su última derrota ante el pupilo del legendario Khabib Nurmagomedov. Sin duda, una victoria lo acerca a una nueva disputa por el título mundial. El picante cruce será este sábado entre las 12 y 12:30 del mediodía por Directv.

La cartelera tendrá actractivos combates en Dubai y Pinedo quiere quitarse al espina del último cruce. El retador ruso cuenta con un récord invicto de 9-0 con un alto porcentaje de finalización, aunque bajó de peso ligero a pluma. Además, tendrá que lidiar con el buen pressing del peruano.

¿A qué hora pelea Jesús Pinedo vs s Salamat Isbulaev por la PFL?

El excampeón de la PFL aspira a reconquistar el título y por eso tendrá que ganar mañana. Los fanáticos de las MMA no quieren perderse ni un round del esperado choque. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

Chile: 12:00 pm

Argentina: 2:00 pm

Brasil: 2:00 pm

¿Dónde ver Jesús Pinedo vs Salamat Isbulaev por la PFL 2026?

Pinedo (145.2 libras) y Salamat Isbulaev (144.2 libras) cumplieron con la báscula. La pelea de peso pluma en PFL este sábado es oficial. Asistir a la pelea es casi imposible, ya que el evento se desarollará en Dubái, pero los hinchas de las MMA pueden seguir toda la cartelera en Dsports Fight de Directv y en la aplicación DGO o DirectvGO. Además, La República Deportes ofrencerá información sobre el resultado final.

¿Qué dijo Jesús Pinedo sobre su última pelea y el doping de su retador?

"Sinceramente, no lo tomo como una derrota, yo ya había dado vuelta la página pero él dio positivo, así que esa pelea va a quedar no contest. Estoy decepcionado más que molesto en verdad por todo lo que ha pasado, por lo sucedido, porque hizo trampa. Esa es la palabra, Movlid hizo trampa. Era un rival con el que yo quería enfrentarme, pero me ha decepcionado. No me suma nada esa pelea en verdad, así que voy a voltear la página nada más y enfocarme en la pelea que viene ahora".