HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Pajerígate: visitas nocturnas a Palacio y contratos millonarios | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Jesús Pinedo vs Salamat Isbulaev por la PFL 2026: horario y dónde ver la pelea del peruano rumbo al título mundial

El 'Mudo' regresa a la jaula de las MMA para enfrentar a un invicto luchador con un alto porcentaje en finalización. Sin embargo, Pinedo aseguró que lo noqueará con su experiencia.

Jesús Pinedo quedó listo para volver al octágono de la PFL. Foto:Lr/ESPN
Jesús Pinedo quedó listo para volver al octágono de la PFL. Foto:Lr/ESPN

Jesús Pinedo vuelve al octágono para pelear contra Salamat Isbulaev por la PFL 2026, tras perder contra Movlid Khaybulaev. El 'Mudo' parte como favorito pese a su última derrota ante el pupilo del legendario Khabib Nurmagomedov. Sin duda, una victoria lo acerca a una nueva disputa por el título mundial. El picante cruce será este sábado entre las 12 y 12:30 del mediodía por Directv.

La cartelera tendrá actractivos combates en Dubai y Pinedo quiere quitarse al espina del último cruce. El retador ruso cuenta con un récord invicto de 9-0 con un alto porcentaje de finalización, aunque bajó de peso ligero a pluma. Además, tendrá que lidiar con el buen pressing del peruano.

PUEDES VER: Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

lr.pe

¿A qué hora pelea Jesús Pinedo vs s Salamat Isbulaev por la PFL?

El excampeón de la PFL aspira a reconquistar el título y por eso tendrá que ganar mañana. Los fanáticos de las MMA no quieren perderse ni un round del esperado choque. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.

  • Perú: 12:00 pm
  • Colombia: 12:00 pm
  • Chile: 12:00 pm
  • Argentina: 2:00 pm
  • Brasil: 2:00 pm

PUEDES VER: Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

lr.pe

¿Dónde ver Jesús Pinedo vs Salamat Isbulaev por la PFL 2026?

Pinedo (145.2 libras) y Salamat Isbulaev (144.2 libras) cumplieron con la báscula. La pelea de peso pluma en PFL este sábado es oficial. Asistir a la pelea es casi imposible, ya que el evento se desarollará en Dubái, pero los hinchas de las MMA pueden seguir toda la cartelera en Dsports Fight de Directv y en la aplicación DGO o DirectvGO. Además, La República Deportes ofrencerá información sobre el resultado final.

PUEDES VER: [DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por la Copa Davis 2026: Juan Pablo Varillas enfrenta a Jan-Lennard Struff

lr.pe

¿Qué dijo Jesús Pinedo sobre su última pelea y el doping de su retador?

"Sinceramente, no lo tomo como una derrota, yo ya había dado vuelta la página pero él dio positivo, así que esa pelea va a quedar no contest. Estoy decepcionado más que molesto en verdad por todo lo que ha pasado, por lo sucedido, porque hizo trampa. Esa es la palabra, Movlid hizo trampa. Era un rival con el que yo quería enfrentarme, pero me ha decepcionado. No me suma nada esa pelea en verdad, así que voy a voltear la página nada más y enfocarme en la pelea que viene ahora".

Notas relacionadas
Calendario UFC 2026: fechas, horarios y dónde ver las mejores peleas del año en MMA

Calendario UFC 2026: fechas, horarios y dónde ver las mejores peleas del año en MMA

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo se une a Ilia Topuria y salta al octágono de la MMA : 'Cr7' incursiona en este deporte con el campeón de la UFC

Cristiano Ronaldo se une a Ilia Topuria y salta al octágono de la MMA : 'Cr7' incursiona en este deporte con el campeón de la UFC

LEER MÁS
Islam Makhachev se impuso con solvencia ante Jack Della Maddalena y se corona doble campeón de la UFC

Islam Makhachev se impuso con solvencia ante Jack Della Maddalena y se corona doble campeón de la UFC

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por la Copa Davis 2026: Juan Pablo Varillas enfrenta a Jan-Lennard Struff

[DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por la Copa Davis 2026: Juan Pablo Varillas enfrenta a Jan-Lennard Struff

LEER MÁS
Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League por cupo de fichajes

Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League por cupo de fichajes

LEER MÁS
Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Franja electoral: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso por parte de los partidos políticos

[DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por la Copa Davis 2026: Juan Pablo Varillas enfrenta a Jan-Lennard Struff

Clientes y técnicos se enfrentan a golpes en galería de Wilson tras un presunto mal servicio en reparación de computadora

Deportes

[DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por la Copa Davis 2026: Juan Pablo Varillas enfrenta a Jan-Lennard Struff

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 23 de LaLiga de España

Fixture Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: horarios y canal para ver partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Franja electoral: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso por parte de los partidos políticos

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025