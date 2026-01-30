HOYSuscripcion LR Focus

Tomás Gálvez blinda a Jerí: No levantará secreto de comunicaciones | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

El periodista deportivo lanzó un polémico comentario acerca de la elección del brasileño como entrenador de la selección peruana.

Eddie Fleischman criticó designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana. Foto: composición LR
La elección de Mano Menezes como nuevo entrenador de la selección peruana ya es un hecho. Ante la oficialización del técnico brasileño en conferencia de prensa, el periodista deportivo, Eddie Fleischman, se refirió acerca de la designación en el programa 'Juego Cruzado', y lanzó un polémico comentario cuestionando al DT de la 'Bicolor'.

Durante el programa, Eddie Fleischman profundizó acerca de la designación del brasileño como técnico de la 'Bicolor', soltando un polémico comentario. "Hemos traído a un técnico para equipo chico. Veo difícil que haga de Perú un mejor equipo, porque a la selección la han dejado en el subsuelo", mencionó el periodista.

lr.pe

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana

El comunicador dejó en claro que su crítica va más hacia las personas quiénes tomaron la decisión, no por el entrenador. "Este comentario no va por Mano Menezes, sino por la visión que pudo haber tenido Ferrari para traerlo. Es un técnico riguroso en la marca y que ha tenido que pelear con equipos para evitar el descenso", mencionó el popular 'Colorado'.

Recordemos que la elección del técnico viene por parte de Jean Ferrari, quien es el Director General de la FPF. Una de las razones por las cuales se eligió al brasileño, es debido a su amplia experiencia dirigiendo equipos importantes y porque anteriormente ha entrenado a la selección brasileña.

lr.pe

¿Qué equipos ha dirigido Mano Menezes?

El brasileño ha dirigido diversos clubes de su país, incluso dirigiendo a su selección. De igual forma, tuvo un paso entrenando en el fútbol chino. Esta es la lista de equipos por donde pasó el estratega:

  • Guaraní-RS
  • SC Inter Youth
  • Brasil Pelotas
  • Iraty
  • 15 de Novembro
  • Caxias-RS
  • Gremio
  • Corinthians
  • Selección de Brasil
  • Flamengo
  • Corinthians
  • Cruzeiro
  • SD Luneng
  • Palmeiras
  • Bahía
  • Al-Nassr
  • Internacional
  • Fluminense
