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🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 18 de marzo | LR+ Noticias

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Franco Velazco le responde al presidente de la Liga Profesional y mantiene acusaciones contra Comisión Disciplinaria: "Deje de mentir"

El administrado de la 'U' y Corcino protagonizan una intensa disputa en redes sociales sobre la Comisión Disciplinaria de la Liga Profesional de Fútbol. Sin duda, picantes tuits.

Franco Velazco responde a Corcino y sigue la discusión en 'X'. Foto: Lr/Universitario
Franco Velazco responde a Corcino y sigue la discusión en 'X'. Foto: Lr/Universitario

Franco Velazco y Fernando Corcino, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, encienden las redes sociales con fuerte pelea por la Comisión Disciplinaria. El administrador de Universitario, en el primer round, criticó a la junta directiva de la entidad reguladora. Por este motivo, el representante de la LFPP respondió fuerte. Finalmente, el dirigente ‘crema’ conectó un último ‘gancho’.

La intensa controversia surgió a raíz de las fuertes declaraciones sobre la comisión. “La Junta Directiva ha nombrado a dedo y de manera irregular a los miembros de la Comisión Disciplinaria”, comentó en el programa de L1 MAX.

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¿Qué dijo Franco Velazco sobre el presidente de la Liga Profesional de Fútbol?

El intercambio de ‘dardos’ no se hizo esperar. Velazco publicó un extenso comunicado en su cuenta de ‘X’. “Sr. Corcino por favor deje de mentir y confundir a la afición y medios de comunicación. El artículo 43 del estatuto es expreso y único, la asamblea elige a los miembros de la Comisión y esto no ha ocurrido. Y Ud. ya reconoció públicamente que la asamblea recién se llevará a cabo el 30 de abril, esto quiere decir que no ha habido elección valida”, enfatizó el administrador de la ‘U’.

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¿Qué dijo Franco Velazco sobre el supuesto caso de racismo?

"Se escucha claramente una repetición de la barra señalando varias veces el término 'cachudo', lo que puede haber generado una primera confusión. El segundo es la barra típica del club, que es 'Y dale dale U, y dale dale U'. Y luego se produce un tercer sonido, que es 'Tuuunche, Tuuunche'", expuso el administrador del cuadro estudiantil.

"Quiero creer que estos tres términos, que terminan en, o enfatizan la vocal 'u', pueden haber generado la confusión en estas tres personas. Lo que vamos a hacer cuando llegue el momento del proceso es colocar el video y Michael Espinoza y las personas involucradas van a tener que determinar en qué momento y en qué minuto del audio se escuchan esos términos", continuó el dirigente.

"Nuestra postura es que no se produjeron actos de racismo y que, por el contrario, hubo algunos agentes dentro de la cancha que motivaron que esta situación termine, por parte de Michael Espinoza, en la activación del protocolo antirracismo", reafirmó Velazco.


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