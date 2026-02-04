La Liga 1 arrancó con el pie izquierdo, ya que hubo problemas para ver los partidos en la señal oficial e incluso el incremento de extranjeros en cancha sigue generando polémica. Por este motivo, Eddie Fleischman no pudo ocultar su enojo al ver el pésimo arranque del fútbol peruano y la falta de torneos juveniles. El periodista deportivo, fiel a su estilo, alzó la voz y cuestionó directamente el trabajo de Jean Ferrari. Sin duda, un tenso comienzo.

La gestión de la Federación Peruana de Fútbol no convence, dado que la Liga 1 no inicio bien y tampoco se ve la construcción de torneos que promuevan las divisiones menores o juveniles. La presentación de Mano Menezes intenta maquillar la crisis que vive el fútbol nacional, según el 'Colarado'.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Jean Ferrari?

El comunicador arremetió contra Jean Ferrari por sus contradiccones y mala gestión en la FPF. “Cuando Ferrari habla de que le molestan los siete extranjeros, pero no tenía problema en que siguieran siendo seis, para mí es una forma de evitar decir algo sobre que no hay torneos de menores, lo cual es una vergüenza. Traer al entrenador que traigas es una mecida hasta que no tengas producción de futbolistas en el Perú”, enfatizó Eddie Fleischman en el programa 'Juego Cruzado' de Denganche'.

Asimismo, Reimond Manco respaldó la opinión del 'Colorado'. "Tienes razón en eso. Sales a decir que no estás de acuerdo con los siete extranjeros, pero ¿cuándo sales a decir cuáles van a ser los torneos de menores?”, sentenció el exfutbolista de la selección peruana.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el incremento de jugadores extranjeros en Liga 1?

El exadministrador de Universitario manifestó su incomidad por el nuevo reglamento. "Me molesté, porque afecta a las selecciones y en la Unidad Técnica de Menores hubo un fastidio. El torneo del año pasado fue bien con seis extranjeros. Nosotros tuvimos reuniones con la liga y con la gente de la Safap, donde planteamos algunos puntos que sean considerados en el reglamento. Uno era que haya un Sub 20 en las nóminas, seis extranjeros y clubes con nacionalizados se consideren siete", comentó Jean Ferrari en el popular programa radial 'Fútbol Como Caancha'.