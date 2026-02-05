HOYSuscripcion LR Focus

Paolo Guerrero habló de su suplencia en Alianza Lima tras derrota por Copa Libertadores: "Estas cosas pasan por decisión del entrenador"

El delantero blanquiazul se refirió acerca de su suplencia en el partido ante 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores.

Paolo Guerrero se refirió acerca de su suplencia ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. Foto: composición LR
Paolo Guerrero se refirió acerca de su suplencia ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. Foto: composición LR

Luego de la derrota ante 2 de Mayo por Copa Libertadores, Alianza Lima volvió al Perú para enfocarse en lo que será el duelo ante Comerciantes Unidos por la Liga 1. Paolo Guerrero, capitán del equipo blanquiazul' se refirió acerca de la caída del equipo por el torneo internacional, dejando en claro que buscarán darle la vuelta al marcador en el partido de vuelta. Se habló mucho de la ausencia del 'Depredador' en el once inicial, por lo que delantero se refirió acerca de ello en su llegada a la capital.

El goleador histórico de la selección peruana se refirió acerca de la alineación que mandó el técnico Pablo Guede, que tuvo al delantero como suplente. "Somos un equipo, somos un grupo, creo que todas estas cosas pasan por decisión del entrenador y creo que siempre se respeta porque somos un grupo que cualquiera puede jugar, estamos en condiciones que todo el mundo pueda jugar", mencionó el 'Depredador'.

PUEDES VER: Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 2

lr.pe

Paolo Guerrero habló de su suplencia en Alianza Lima por Copa Libertadores

A pesar de no haber arrancado de titular, el capitán blanquiazul destacó el esfuerzo realizado por el equipo. De igual forma, pidió calma, ya que aún falta el partido de vuelta y lo más próximo es el partido por el campeonato local. "El equipo hizo un gran esfuerzo, lamentablemente no conseguimos el resultado que queríamos, pero faltan 90 minutos y el domingo hay un partido importante contra Comerciantes Unidos que tenemos que ganar y esperar el partido del martes, pero primero el duelo del domingo".

El 'Depredador' también se refirió acerca de las lesiones que han sufrieron sus compañeros, antes y durante del partido. "Las lesiones nos están pasando una mala pasada porque hay jugadores que se quedaron en Lima pero como lo dije, hay jugadores de condiciones que suplantar a los compañeros que están lesionados", mencionó el delantero.

PUEDES VER: Universitario vs Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

lr.pe

¿Cuándo es el partido de vuelta de Alianza Lima ante 2 de Mayo?

El duelo de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se realizará el próximo 11 de febrero a las 7.30 p. m. Este encuentro tendrá como escenario al estadio Alejandro Villanueva 'Matute'.

