Sergio Peña fue presentado oficialmente por el Sakaryaspor por la segunda división de Turquía, tras rescindir contrato con Alianza Lima. El volante peruano no convenció en la cancha y fue vinculado a un polémico caso extradeportivo. Sin duda, a sus 30 años, buscará recuperar su mejor versión.

El club se encuentra en una intensa batalla por evitar el descenso, lo que ha llevado al jugador a alcanzar un acuerdo para continuar en la institución durante los próximos meses. Al finalizar el torneo, se evaluará la posibilidad de una renovación de contrato.

¿Cómo fue presentado Sergio Peña en Sakaryaspor?

El club de segunda división anunció el fichaje del '10' para plasmar experiencia en la zona medular. El video generado con IA muestra a un grupo de hinchas contentos por la noticia, tras ver la televisión en un restaurante y ver el celular en una peluquería. Además, recopilaron sus mejores goles e incluso con la selección peruana en la Copa América. El futbolista nacional posó con una camiseta verde en las gradas del imponente estadio turco.

¿En qué clubes extranjeros jugó Sergio Peña?

El volante de 30 años vuelve a la actividad en el fútbol internacional tras haber jugado en diversas ligas europeas. Su trayectoria incluye pasos por Suecia, donde defendió los colores del Malmö; en Países Bajos, formó parte del Emmen; en España, militó en el Granada; en Grecia, se unió al PAOK; y en Portugal, tuvo una experiencia con el Tondela.