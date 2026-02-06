HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Amenazas de muerte en la PCM y desvío millonario en la franja electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

El popular club turco confirmó, en sus redes sociales, el fichaje de Sergio Peña para darle experiencia a la zona de volantes y revertir los malos resultados acumulados en la liga.

Sergio Peña luce nueva camiseta en club turco. Foto: Lr/Sakaryaspor
Sergio Peña luce nueva camiseta en club turco. Foto: Lr/Sakaryaspor

Sergio Peña fue presentado oficialmente por el Sakaryaspor por la segunda división de Turquía, tras rescindir contrato con Alianza Lima. El volante peruano no convenció en la cancha y fue vinculado a un polémico caso extradeportivo. Sin duda, a sus 30 años, buscará recuperar su mejor versión.

El club se encuentra en una intensa batalla por evitar el descenso, lo que ha llevado al jugador a alcanzar un acuerdo para continuar en la institución durante los próximos meses. Al finalizar el torneo, se evaluará la posibilidad de una renovación de contrato.

PUEDES VER: Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

lr.pe

¿Cómo fue presentado Sergio Peña en Sakaryaspor?

El club de segunda división anunció el fichaje del '10' para plasmar experiencia en la zona medular. El video generado con IA muestra a un grupo de hinchas contentos por la noticia, tras ver la televisión en un restaurante y ver el celular en una peluquería. Además, recopilaron sus mejores goles e incluso con la selección peruana en la Copa América. El futbolista nacional posó con una camiseta verde en las gradas del imponente estadio turco.

PUEDES VER: Pedro García sorprende al sugerir limpia espiritual a Pablo Guede tras perder con Alianza Lima: "Le recomiendo un baño de ruda"

lr.pe

¿En qué clubes extranjeros jugó Sergio Peña?

El volante de 30 años vuelve a la actividad en el fútbol internacional tras haber jugado en diversas ligas europeas. Su trayectoria incluye pasos por Suecia, donde defendió los colores del Malmö; en Países Bajos, formó parte del Emmen; en España, militó en el Granada; en Grecia, se unió al PAOK; y en Portugal, tuvo una experiencia con el Tondela.

Notas relacionadas
Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

LEER MÁS
Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió a sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió a sus reemplazos para la Copa Libertadores

LEER MÁS
Jean Ferrari reveló que habló con Mano Menezes tras indisciplina de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: "Tema con el que lidiar"

Jean Ferrari reveló que habló con Mano Menezes tras indisciplina de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: "Tema con el que lidiar"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por la Copa Davis 2026: Gonzalo Bueno perdió ante Yannick Hanfmann

[DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por la Copa Davis 2026: Gonzalo Bueno perdió ante Yannick Hanfmann

LEER MÁS
Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League, pero sí incluyó a Oliver Sonne

Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League, pero sí incluyó a Oliver Sonne

LEER MÁS
Paolo Guerrero habló de su suplencia en Alianza Lima tras derrota por Copa Libertadores: "Estas cosas pasan por decisión del entrenador"

Paolo Guerrero habló de su suplencia en Alianza Lima tras derrota por Copa Libertadores: "Estas cosas pasan por decisión del entrenador"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

Joao Grimaldo sufre su primer revés en Sparta Praga: DT lo dejó fuera de la Conference League por cupo de fichajes

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

Deportes

[DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por la Copa Davis 2026: Gonzalo Bueno perdió ante Yannick Hanfmann

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 2

¿A qué hora juega CD Moquegua vs UTC y cómo ver vía L1 Max gratis por internet la Liga 1?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: Congreso alcanza 60 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025