HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LA REPÚBLICA NOTICIAS: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 21 DE ENERO | LR+ Noticias

Deportes

Eddie Fleischman respalda a Renato Tapia y Christian Ramos tras cuestionar a la FPF: "Es importante que los referentes tomen la palabra"

El periodista aplaudió la valentía de los referentes que se atreven a hablar sobre la mala gestión que viene realizando la Federación Peruana de Fútbol de Agustín Lozano.

Eddie Fleischman habló fuerte sobre la polémica en la selección peruana. Foto: Lr/Denganche
Eddie Fleischman habló fuerte sobre la polémica en la selección peruana. Foto: Lr/Denganche

Renato Tapia destapó algunos problemas en la interna de la selección peruana. El volante central, en el popular podcast de 'Doble Punta', cuestionó la gestión de la FPF y la hipocresía que hubo en el equipo. La bomba estalló cuando Christian Cueva opinó sobre el caso e incluso el defensor Christian Ramos también metió su 'cuchara', pero respaldó al '5' peruano. Eddie Fleishman aplaudió la decisión de los referentes.

El cuadro nacional no convenció en las Eliminatorias 2026, tras quedar en penúltimo lugar en la tabla de posiciones. Los constantes cambios de entrenador y el nulo recambio generacional fueron factores claves para el declive. Sin embargo, los problemas en la Federación Peruana de Fútbol también impactaron.

PUEDES VER: Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

lr.pe

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre las críticas de Renato Tapia y Christian Ramos a la FPF?

Pocos jugadores como Renato Tapia y Christian Ramos se atrevieron a cuestionar la mala gestión de la FPF liderada por Agustín Lozano. "Hoy Christian Ramos le dio la razón a Renato Tapia al señalar que hay muchos jugadores de la selección peruana que son conscientes del desastre en el que está el fútbol peruano, pero eligen mantenerse en silencio. Es importante que los referentes tomen la palabra y digan las cosas claras respecto a los problemas de nuestro fútbol", enfatizó el periodista Eddie Fleischman en 'Denganche'.

PUEDES VER: Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

lr.pe

¿Qué dijo Christian Ramos sobre Renato Tapia y la gestión de la FPF?

El recordado defensor mundialista no dudó en respaldar a Renato Tapia. "Es muy calentón, pero no le falta razón; yo hace tiempo que no estoy adentro, solo estuve hasta Qatar 2022, pero si uno sale a hablar como lo ha hecho Renato, te van a señalar como lo están haciendo. Algunos futbolistas prefieren quedarse callados para que no te señalen. Para mí está bien lo que habló y creo que una gran mayoría piensa igual que él. Hipocresía siempre ha habido en el fútbol; somos 11 en el campo o 25 en el plantel, ¿nos vamos a llevar bien todos? No, pero dentro del campo tenemos que defendernos", reveló Christian Ramos en el programa de Eddie Fleischman.

PUEDES VER: Sekou Gassama llegó al Perú y ya tiene número definido: el inédito dorsal que usará el delantero de Universitario

lr.pe

El mensaje de Renato Tapia tras críticas de Christian Cueva

Luego de que Christian Cueva manifestara que las palabras de Renato Tapia "fueron inoportunas", el volante del Al-Wasl FC de Emiratos Árabes Unidos realizó una curiosa publicación en sus redes sociales.

"Dime dónde trabajas y te diré quién eres", fue la escueta frase que compartió en su cuenta de Twitter y lo acompañó con dos emojis. Al percatarse de esto, muchos seguidores consideraron que el mensaje estaba dirigido para Cueva.

Notas relacionadas
Eddie Fleischman impactado por falta de Carlos Zambrano en amistoso de Alianza Lima: "Lo tiene tomado y lo tira al suelo"

Eddie Fleischman impactado por falta de Carlos Zambrano en amistoso de Alianza Lima: "Lo tiene tomado y lo tira al suelo"

LEER MÁS
Eddie Fleischman califica de “hipócrita” a la FPF tras comunicado y respalda a Álvaro Barco: “Dijo solo verdades”

Eddie Fleischman califica de “hipócrita” a la FPF tras comunicado y respalda a Álvaro Barco: “Dijo solo verdades”

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela las preguntas que les habrían tomado a Williams Riveros y Matías Di Benedetto para su nacionalización: "Están fáciles"

Eddie Fleischman revela las preguntas que les habrían tomado a Williams Riveros y Matías Di Benedetto para su nacionalización: "Están fáciles"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO HOY por la fecha 7 de la Champions League: ¡gol de Lewandowski!

Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO HOY por la fecha 7 de la Champions League: ¡gol de Lewandowski!

LEER MÁS
Jorge Luna llega a la Liga 1 2026 como auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca: "Nos vamos a divertir"

Jorge Luna llega a la Liga 1 2026 como auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca: "Nos vamos a divertir"

LEER MÁS
Hernán Barcos 'advierte' a los demás equipos de la Liga 1 tras debutar en FC Cajamarca: "Vamos a ir a buscar el campeonato"

Hernán Barcos 'advierte' a los demás equipos de la Liga 1 tras debutar en FC Cajamarca: "Vamos a ir a buscar el campeonato"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO HOY por la fecha 7 de la Champions League: azulgranas pierden

Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

José Jerí EN VIVO: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

Deportes

Partido Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO HOY por la fecha 7 de la Champions League: azulgranas pierden

Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

Sekou Gassama llegó al Perú y ya tiene número definido: el inédito dorsal que usará el delantero de Universitario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

José Jerí no asume responsabilidad en reuniones clandestinas e insiste que se trata de un "complot"

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025