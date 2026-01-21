Renato Tapia destapó algunos problemas en la interna de la selección peruana. El volante central, en el popular podcast de 'Doble Punta', cuestionó la gestión de la FPF y la hipocresía que hubo en el equipo. La bomba estalló cuando Christian Cueva opinó sobre el caso e incluso el defensor Christian Ramos también metió su 'cuchara', pero respaldó al '5' peruano. Eddie Fleishman aplaudió la decisión de los referentes.

El cuadro nacional no convenció en las Eliminatorias 2026, tras quedar en penúltimo lugar en la tabla de posiciones. Los constantes cambios de entrenador y el nulo recambio generacional fueron factores claves para el declive. Sin embargo, los problemas en la Federación Peruana de Fútbol también impactaron.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre las críticas de Renato Tapia y Christian Ramos a la FPF?

Pocos jugadores como Renato Tapia y Christian Ramos se atrevieron a cuestionar la mala gestión de la FPF liderada por Agustín Lozano. "Hoy Christian Ramos le dio la razón a Renato Tapia al señalar que hay muchos jugadores de la selección peruana que son conscientes del desastre en el que está el fútbol peruano, pero eligen mantenerse en silencio. Es importante que los referentes tomen la palabra y digan las cosas claras respecto a los problemas de nuestro fútbol", enfatizó el periodista Eddie Fleischman en 'Denganche'.

¿Qué dijo Christian Ramos sobre Renato Tapia y la gestión de la FPF?

El recordado defensor mundialista no dudó en respaldar a Renato Tapia. "Es muy calentón, pero no le falta razón; yo hace tiempo que no estoy adentro, solo estuve hasta Qatar 2022, pero si uno sale a hablar como lo ha hecho Renato, te van a señalar como lo están haciendo. Algunos futbolistas prefieren quedarse callados para que no te señalen. Para mí está bien lo que habló y creo que una gran mayoría piensa igual que él. Hipocresía siempre ha habido en el fútbol; somos 11 en el campo o 25 en el plantel, ¿nos vamos a llevar bien todos? No, pero dentro del campo tenemos que defendernos", reveló Christian Ramos en el programa de Eddie Fleischman.

El mensaje de Renato Tapia tras críticas de Christian Cueva

Luego de que Christian Cueva manifestara que las palabras de Renato Tapia "fueron inoportunas", el volante del Al-Wasl FC de Emiratos Árabes Unidos realizó una curiosa publicación en sus redes sociales.

"Dime dónde trabajas y te diré quién eres", fue la escueta frase que compartió en su cuenta de Twitter y lo acompañó con dos emojis. Al percatarse de esto, muchos seguidores consideraron que el mensaje estaba dirigido para Cueva.