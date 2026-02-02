Pedro Gallese afronta un duro momento. El reconocido arquero de la selección peruana, que hace algunas semanas arribó al fútbol colombiano y empezó a brillar con la camiseta del Deportivo Cali, sufrió la perdida de su madre. Su escuadra emitió un comunicado para informar sobre el fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla.

Luego de conocerse esta lamentable noticia, muchos aficionados utilizaron las redes sociales para manifestarle su apoyo al portero de 35 años en este duro episodio que le toca vivir.

Deportivo Cali expresó sus condolencias a Pedro Gallese tras la muerte de su madre

A través de una publicación, Deportivo Cali le dedicó unas palabras al arquero de la selección peruana y sus familiares. Pedro Gallese estuvo presente ayer en la goleada 3-0 que le propinó su equipo a Deportivo Pasto por la cuarta jornada de la liga colombiana.

"El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese. Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos y seres queridos. Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida", se lee en la redes sociales del elenco caleño.

Noticia en desarrollo...