Jean Ferrari garantiza que Mano Menezes es el DT ideal para la selección peruana, pero aclara: "No lo hubiera llevado a Universitario":

El director de fútbol de la FPF enfatizó en los argumentos que tuvo para elegir al brasileño Mano Menezes como entrenador de la selección peruana. Asimismo, remarcó lo que esperan con esta designación.

Mano Menezes tuvo un breve paso por la selección brasileña. Foto: composición LR/FPF/AFP
Luego de varios meses de incertidumbre, la FPF se decantó por el brasileño Mano Menezes para que asuma la conducción de la selección peruana con miras al siguiente proceso clasificatorio. El experimentado estratega de 63 años tendrá la dura misión de devolverle la identidad y consolidar el recambio generacional en la Bicolor.

En medio de este panorama, Jean Ferrari, director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, explicó los motivos que tuvo para elegir al extécnico de Gremio de Porto Alegre y la selección brasileña.

Jean Ferrari asegura que Mano Menezes es el DT ideal para la selección

Durante una reciente entrevista con el programa 'Fútbol como Cancha', el directivo mencionó que bajo las órdenes del entrenador se podrá recuperar la identidad de la selección peruana. "Fueron cuatro meses de evaluación, de viajes y conversaciones. Mano Menezes es el que más se adapta a lo que la selección necesita para volver a la identidad del fútbol peruano", indicó.

Ferrari se explayó sobre el perfil de ténico que buscaba para la selección peruana. En ese sentido, aseguró que Mano no habría encajado en clubes como Universitario de Deportes o César Vallejo.

"Tengo dos temas muy puntuales en el tema de selección. Es un tema completamente distinto de lo que es club. Yo, por ejemplo, no lo hubiera llevado en Universitario ni a Vallejo, que son los clubes en los que he estado por el perfil básicamente", afirmó.

"Según el perfil y la llegada que he visto, y la llegada y la relación humana que tiene creería que calza perfectamente a esto de lo que estamos buscando, que es volver a la identidad del fútbol peruano. Volver a tener ese vínculo entrenador-futbolista de buena manera, que tenga ese manejo que ha tenido en la selección brasileña, como los clubes que ha estado", concluyó.

¿Cuándo debutará Mano Menezes con la selección peruana?

El primer partido de Mano Menezes al mando de la selección peruana será en la próxima fecha FIFA de marzo. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, existen negociaciones avanzadas para enfrentarse a Senegal y Jordania, equipos clasificados al Mundial 2026.

