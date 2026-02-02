HOYSuscripcion LR Focus

Gustavo Gorriti se pronuncia ante intento de toma del Poder Judicial | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Fútbol Peruano

Mano Menezes promete renovación en la selección peruana y revela si llamaría a Paolo Guerrero a sus 42 años: "Todos tienen las puertas abiertas"

El experimentado entrenador brasileño brindó detalles del plan que tiene para la selección peruana con miras a las próximas Eliminatoria. Uno de sus pilares será darle oportunidades a jugadores jóvenes.

Mano Menezes afrontará su primera experiencia en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Teledeportes/ESPN
La selección peruana empieza un nuevo ciclo al mando del brasileño Mano Menezes. Luego de varios meses de incertidumbre, la FPF designó al experimentado estratega para encabezar el proyecto de las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2030. El extécnico de Fluminense y Gremio de Porto Alegre prometió una renovación en la Bicolor.

Por otra parte, el entrenador de 63 años se pronunció sobre una posible convocatoria de Paolo Guerrero, quien se mantiene vigente a sus 42 años con la camiseta de Alianza Lima.

Mano Menezes promete renovacion en la selección peruana

Menezes brindó algunos detalles de plan de trabajo que aplicará en la selección peruana. Uno de sus principales pilares será consolidar un equipo que combine experiencia y juventud.

"Vamos a hacer una renovación, traer jugadores más jóvenes. Vamos a hacer la primera etapa de este ciclo, que vamos a dividir en partes, para ver a aquellas que se afirman y confirman nuestras impresiones. Con esa mezcla de juventud y experiencia vamos a terner una selección fuerte", manifestó en diálogo con Teledeportes.

¿Paolo Guerrero será convocado a la selección peruana?

Paolo Guerrero anunció que este año será el último de su carrera profesional. A pesar seguir jugando de titular en Alianza Lima, el histórico goleador señaló en varios momentos que ya no formará parte de la selección peruana. Al ser consultado sobre si tienen contemplado citar al 'Depredador', Mano Menezes indicó que las todos los futbolistas tienen las puertas abiertas.

"Yo dije en la presentación que todos los jugadores están con las puertas abiertas de la selección peruana. Es obvio que tenemos que establecer a aquellos jugadores que tienen mayores posibilidades de estar en la Copa. Pero no podemos renunciar a la disputa de llegar a la Copa; entonces, si hay jugadores que pueden ser importantes para llegar con éxito al Mundial", aseguró.

