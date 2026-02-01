HOYSuscripcion LR Focus

Mano Menezes se sincera sobre los objetivos de la selección peruana: "Primero tenemos que saber dónde estamos"

"Cuando se toma un ciclo de 4 o 5 años, debemos dividir etapas", fue parte de la explicación del entrenador brasileño con respecto a los objetivos para la Bicolor.


Mano Menezes habló sobre los objetivos de la selección peruana. Foto: composición LR/Bicolor+
El nuevo entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, dio detalles de lo que lo motivó a aceptar el cargo para ser DT de Perú. En una reciente entrevista con la ‘Bicolor+’, confesó que tenía el deseo de volver a dirigir a un equipo nacional. “Yo quería como proyecto personal, asumir una selección. Tuve la oportunidad de entrenar a la selección brasileña durante dos años y medio. Me motivaba estar en ese puesto nuevamente”.

No solo eso, pues el brasileño también manifestó que le atraía el reto de poder participar en un equipo donde pueda convertir un proyecto que le genere buenos resultados. Destacó a Perú, señalando que era un lugar ideal para desarrollar un proyecto a largo plazo. No obstante, llamó la atención al señalar que para implementar su plan con la selección peruana, primero debe evaluar la situación actual y definir los objetivos a alcanzar.

PUEDES VER: Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

Mano Menezes sobre los objetivos de la selección peruana

En sus palabras, dio a entender que todo se trata de un proceso, el cual se repartirá entre 4 a 5 etapas. Además, planteó que para ello se debe analizar la situación para saber hasta dónde se quiere llegar.

"Primero tenemos que saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Eso es más o menos lo que todos intentan. Saber dónde queremos llegar, jugar una Copa América, llegar al Mundial 2030. Saber dónde estar es algo más duro porque a veces nuestras realidades machucan un poco", empezó diciendo.

"Cuando se toma un ciclo de 4 o 5 años, debemos dividir etapas. Para ser motivador, para que los objetivos estén próximos, para encontrar cosas palpables y mesurables. Ahí dividimos en cuatro etapas. Después de períodos vemos si estamos avanzando, porque si no vemos los objetivos no sabremos si estamos haciendo bien", complementó.

PUEDES VER: Pol Deportes es reconocido en su propia ciudad: inauguran monumento en honor a joven relator en plaza de Huampica

¿Por qué Mano Menezes escogió la selección peruana?

En otro momento de la conversación, explicó las razones las cuales lo llevaron a escoger a la Bicolor como destino.

"Quería asumir un lugar dónde se construya un proyecto. Estuvimos analizando que la Selección Peruana era muy propicia para construir algo así. Sabemos que esas construcciones tienen altos y bajos en los primeros momentos, además no traen resultados inmediatos. Si todos entienden que debe ser perfecto, juntos podemos construir un camino. Eso me motiva y atrae para estar aquí", sentenció Menezes.

Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

Perú perdió contra Brasil en semifinales de la Copa América de Futsal: jugará por el tercer puesto

Oliver Sonne y Joao Grimaldo hacen 'diabluras' en República Checa: asistencia y gol de los peruanos en su debut con Sparta Praga

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: juegan HOY vía Latina TV

Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

¿Dónde ver Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la Liga 1 2026? Previa del partido en el Estadio Monumental

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

