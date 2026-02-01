El nuevo entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, dio detalles de lo que lo motivó a aceptar el cargo para ser DT de Perú. En una reciente entrevista con la ‘Bicolor+’, confesó que tenía el deseo de volver a dirigir a un equipo nacional. “Yo quería como proyecto personal, asumir una selección. Tuve la oportunidad de entrenar a la selección brasileña durante dos años y medio. Me motivaba estar en ese puesto nuevamente”.

No solo eso, pues el brasileño también manifestó que le atraía el reto de poder participar en un equipo donde pueda convertir un proyecto que le genere buenos resultados. Destacó a Perú, señalando que era un lugar ideal para desarrollar un proyecto a largo plazo. No obstante, llamó la atención al señalar que para implementar su plan con la selección peruana, primero debe evaluar la situación actual y definir los objetivos a alcanzar.

Mano Menezes sobre los objetivos de la selección peruana

En sus palabras, dio a entender que todo se trata de un proceso, el cual se repartirá entre 4 a 5 etapas. Además, planteó que para ello se debe analizar la situación para saber hasta dónde se quiere llegar.

"Primero tenemos que saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Eso es más o menos lo que todos intentan. Saber dónde queremos llegar, jugar una Copa América, llegar al Mundial 2030. Saber dónde estar es algo más duro porque a veces nuestras realidades machucan un poco", empezó diciendo.

"Cuando se toma un ciclo de 4 o 5 años, debemos dividir etapas. Para ser motivador, para que los objetivos estén próximos, para encontrar cosas palpables y mesurables. Ahí dividimos en cuatro etapas. Después de períodos vemos si estamos avanzando, porque si no vemos los objetivos no sabremos si estamos haciendo bien", complementó.

¿Por qué Mano Menezes escogió la selección peruana?

En otro momento de la conversación, explicó las razones las cuales lo llevaron a escoger a la Bicolor como destino.

"Quería asumir un lugar dónde se construya un proyecto. Estuvimos analizando que la Selección Peruana era muy propicia para construir algo así. Sabemos que esas construcciones tienen altos y bajos en los primeros momentos, además no traen resultados inmediatos. Si todos entienden que debe ser perfecto, juntos podemos construir un camino. Eso me motiva y atrae para estar aquí", sentenció Menezes.