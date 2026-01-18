Pedro Gallese tuvo este domingo su estreno oficial con Deportivo Cali en la liga colombiana. El arquero peruano fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota por 0-1 ante Jaguares de Córdoba, partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2026.

El verdugo del 'Pulpo' en su debut fue el mediocampista Cristian Álvarez, quien al minuto 70' sacó un zapatazo al ángulo desde fuera del área. El balón fue tan esquinado a la portería que se hizo imposible de atajar para el guardameta de 35 años pese a su estirada.

¿Cómo le fue a Pedro Gallese con Deportivo Cali?

Más allá del tanto recibido, Gallese se salvó hasta en otras dos ocasiones de ver caer su arco, pues los atacantes Jaguares mandaron la pelota al palo un par de veces. El golero de la selección peruana también puso de su parte con una atajada clave ante un tiro libre rival en la agonía del primer tiempo.

Tras esta derrota, el elenco azucarero deberá recuperarse cuando reciba el Independiente Medellín por la fecha 2. El cruce frente al DIM se jugará el sábado 24 de enero en el estadio Palmaseca.

¿Qué dijo el DT de Deportivo Cali sobre Pedro Gallese?

En conferencia de prensa, el entrenador Alberto Gamero respaldó el desempeño de los debutante en su escuadra, incluido el 'Pulpo', a quien eximió de responsabilidad por el mal resultado. "A Gallese le dije que fue un golazo el que le metieron, se la pusieron en el ángulo", sostuvo el estratega.