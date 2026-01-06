Pedro Gallese, flamante refuerzo de Deportivo Cali, explicó los motivos por los cuales no regresó a la Liga 1. En una reciente entrevista con el programa ‘Fútbol como Cancha’, el guardameta reveló que recibió ofertas desde el fútbol argentino; sin embargo, el proyecto deportivo del conjunto ‘verdiblanco’ fue determinante para tomar su decisión. Además, destacó la ambición del club caleño por volver a competir en torneos internacionales.

Asimismo, reconoció que también tuvo propuestas desde la Liga 1, aunque evitó mencionar a la institución por respeto, pese a los rumores que lo vinculaban con Universitario de Deportes. En ese sentido, Gallese admitió que existieron sondeos y resaltó el crecimiento del fútbol peruano en los últimos años, aunque señaló que todavía no consideraba oportuno regresar al país.

¿Por qué Pedro Gallese no llegó a la Liga 1?

En sus palabras señaló que aunque le hubiera encantado regresar a Perú, considera que no es el momento y que aún puede desarrollar su carrera en el extranjero.

"Creo que no era el momento de regresar a Perú. Sí me hubiese encantado, porque los clubes que estuvieron interesados y preguntaron por mí se ve que han tenido una mejoría. Pero yo todavía tenía la intención de jugar un par de años más en el extranjero, también para llegar a un buen nivel, físicamente, con roce internacional, para la selección peruana", fueron las palabras del jugador de la selección peruana.

¿Cuánto es el valor de Pedro Gallese?

Actualmente, el ‘Pulpo’ tiene un valor de mercado de 400 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt. A sus 35 años, sigue demostrando un gran nivel.

