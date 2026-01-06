HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Regalo de Tomás Gálvez a la mafia: desactiva equipos que investigaban corruptos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Pedro Gallese explicó por qué prefirió Deportivo Cali antes que volver a la Liga 1: "Me hubiese encantado"

Aunque fue vinculado con Universitario, Pedro Gallese dio a conocer los motivos por los que no regresó a la Liga 1, señalando que prefiere continuar en el extranjero para mantener el “roce internacional”.

Pedro Gallese habló sobre su llegada a Deportivo Cali. Foto: composición LR/Deportivo Cali
Pedro Gallese habló sobre su llegada a Deportivo Cali. Foto: composición LR/Deportivo Cali

Pedro Gallese, flamante refuerzo de Deportivo Cali, explicó los motivos por los cuales no regresó a la Liga 1. En una reciente entrevista con el programa ‘Fútbol como Cancha’, el guardameta reveló que recibió ofertas desde el fútbol argentino; sin embargo, el proyecto deportivo del conjunto ‘verdiblanco’ fue determinante para tomar su decisión. Además, destacó la ambición del club caleño por volver a competir en torneos internacionales.

Asimismo, reconoció que también tuvo propuestas desde la Liga 1, aunque evitó mencionar a la institución por respeto, pese a los rumores que lo vinculaban con Universitario de Deportes. En ese sentido, Gallese admitió que existieron sondeos y resaltó el crecimiento del fútbol peruano en los últimos años, aunque señaló que todavía no consideraba oportuno regresar al país.

PUEDES VER: Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

lr.pe

¿Por qué Pedro Gallese no llegó a la Liga 1?

En sus palabras señaló que aunque le hubiera encantado regresar a Perú, considera que no es el momento y que aún puede desarrollar su carrera en el extranjero.

"Creo que no era el momento de regresar a Perú. Sí me hubiese encantado, porque los clubes que estuvieron interesados y preguntaron por mí se ve que han tenido una mejoría. Pero yo todavía tenía la intención de jugar un par de años más en el extranjero, también para llegar a un buen nivel, físicamente, con roce internacional, para la selección peruana", fueron las palabras del jugador de la selección peruana.

¿Cuánto es el valor de Pedro Gallese?

Actualmente, el ‘Pulpo’ tiene un valor de mercado de 400 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt. A sus 35 años, sigue demostrando un gran nivel.

PUEDES VER: Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

lr.pe

Equipos dónde jugo Pedro Gallese

  • Universidad San Martín (Perú)
  • Atlético Minero (Perú)
  • Juan Aurich (Perú)
  • Tiburones Rojos (México)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Orlando City (Estados Unidos)
  • Deportivo Cali (Colombia)
Notas relacionadas
Pedro Gallese y su objetivo como el flamante fichaje de Deportivo Cali: "Es un histórico grande que quiere volver a los primeros lugares"

Pedro Gallese y su objetivo como el flamante fichaje de Deportivo Cali: "Es un histórico grande que quiere volver a los primeros lugares"

LEER MÁS
Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

LEER MÁS
Prensa colombiana se rinde a Pedro Gallese tras fichar por Deportivo de Cali: "Es altísima calidad, un líder de 8 puntos"

Prensa colombiana se rinde a Pedro Gallese tras fichar por Deportivo de Cali: "Es altísima calidad, un líder de 8 puntos"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

LEER MÁS
Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

LEER MÁS
Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

Felipe Chávez anotó su primer gol con Bayern Múnich: volante peruano también asistió y fue la figura en el 5-0 de su equipo

LEER MÁS
Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

LEER MÁS
Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Deportes

Jesús Castillo sobre campeonar con Alianza Lima en el último año de Paolo Guerrero: "Sería un gran regalo"

Perú vs España EN VIVO HOY: horario y dónde ver el partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025