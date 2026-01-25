Pedro Gallese explicó cuál es una gran diferencia entre el fútbol colombiano y la MLS: "Les falta eso"
El portero peruano se lució con una gran atajada en la victoria de Deportivo Cali contra el DIM por la segunda fecha de la liga colombiana.
Pedro Gallese continúa enamorando a todos los hinchas del Deportivo Cali. El último sábado 24 de enero, el portero peruano se lució con una gran atajada en la victoria de su equipo contra el DIM por la fecha 2 de la liga colombiana. Al término del partido, el 'Pulpo' conversó con la prensa para comentar cuáles son sus primeras sensaciones tras recalar en el fútbol cafetero.
Además, aseguró que la principal diferencia entre la liga colombiana y la MLS es la pasión del aficionado. Bajo su punto de vista, en Estados Unidos, aún falta ese amor que el hincha demuestra a sus equipos en Sudamérica.
Pedro Gallese señaló la diferencia entre el fútbol colombiano y la MLS
"Yo creo que el fútbol en Estados Unidos está creciendo mucho pero por ahí les falta eso, el amor del hincha que te recibe afuera desde el bus es algo muy diferente", declaró en zona mixta.
Asimismo, agradeció a la '12' por alentar al Cali de principio a fin. "Hermoso el estadio, el hincha, yo creo que son el jugador número 12 en el partido y agradecerle por todo el apoyo que se sintió hoy, nosotros lo transmitimos en el campo", añadió.
Finalmente, analizó una de las jugadas del encuentro. "Los que saben de fútbol y la pelota pasa por las piernas de cualquier defensa, siempre es difícil para el arquero. Aquí lo importante es que ganamos en casa y estamos contentos", concluyó.
Pedro Gallese se lució con increíble atajada contra el DIM
Pedro Gallese volvió a ser titular con Deportivo Cali. Esta vez, el rival a vencer fue Independiente de Medellín, el cual fue complicado de principio a fin. El guardameta estuvo seguro cada vez que tuvo que intervenir, pero una jugada en particular hizo que se llevara todos los reflectores.
Corría el minuto 61 del compromiso cuando un jugador rival remató de larga distancia al arco de Deportivo Cali. La pelota casi se mete al ángulo para apareció Pedro Gallese para sacarla con un manotazo y dejó atónitos a todos en el estadio.