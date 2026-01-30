HOYSuscripcion LR Focus

Sigue en VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
¡Es oficial! Williams Riveros y Matías Di Benedetto son peruanos tras aprobar el examen de nacionalización

Ambos futbolistas ya no ocuparán plaza extranjera, por lo que Universitario de Deportes podrá inscribir a sus recientes fichajes.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto oficialmente ya son peruanos tras aprobar el examen de naturalización.
Williams Riveros y Matías Di Benedetto oficialmente ya son peruanos tras aprobar el examen de naturalización. | Foto: composición LR

Los defensores de Universitario de Deportes, Williams Riveros y Matías Di Benedetto, aprobaron con éxito el examen de nacionalización. De esta manera, el conjunto de Ate espera que ambos jugadores sean inscritos como peruanos antes de que acabe febrero. Esta noticia representa un alivio para los hinchas cremas, quienes esperaban con mucha expectativa la regularización de los dos futbolistas, ya que permitirá al equipo dirigido por Javier Rabanal mayor margen para reforzar el plantel en el inicio del Torneo Apertura 2026.

Cabe recordar que, en su primer intento, tanto Williams Riveros como Matías Di Benedetto desaprobaron el examen, lo que generó un clima de incertidumbre debido a su condición de extranjeros y a la limitación que esto suponía para que Universitario incorporara más fichajes foráneos en su plantel.

lr.pe

El segundo intento para aprobar el examen de nacionalización

Tras obtener una nota aprobatoria en su segundo intento, Williams Riveros y Matías Di Benedetto ya podrán competir en calidad de jugadores peruanos y dejarán de ocupar plaza de extranjero. Cabe precisar que, pese a desaprobar en su primera evaluación, el proceso de nacionalización les otorgaba hasta dos oportunidades adicionales para rendir el examen.

En esta ocasión, ambos zagueros corrían el riesgo de no ser inscritos, pues la llegada de nuevos refuerzos comprometía su situación de cara al debut de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura 2026. De haberse concretado ese escenario, habría significado un duro golpe para los cremas al no poder contar con dos referentes importantes de la zaga central del tricampeonato.

