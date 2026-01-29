HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones 2026
EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones 2026     EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones 2026     EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones 2026     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Elecciones 2026: El polémico historial de Rafael López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Fútbol Peruano

Fixture de la Liga 1 2026: partidos, fecha y hora para ver el inicio de la fecha 1 del Torneo Apertura

Inicia la Liga 1 2026 este 30 de enero con el partido inaugural entre Alianza Lima y Sport Huancayo, mientras que Universitario y Sporting Cristal lo harán el 1 de febrero.

Este 1 de enero inicia la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Instagram
Este 1 de enero inicia la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Instagram

Inicia la Liga 1 2026 este viernes 30 de enero, donde el partido inaugural será entre Alianza Lima y Sport Huancayo. El Torneo Apertura se presenta como un nuevo comienzo para algunos equipos, pues, tras dejar atrás la temporada 2025, en esta buscarán realizar una mejor campaña.

Paralelamente, Sporting Cristal y Universitario de Deportes debutarán este 1 de febrero. La 'U', que viene de reforzarse bien para esta temporada, buscará bajo el mando de Javier Rabanal conseguir el ansiado tetracampeonato. Mientras que Cristal, junto con Paulo Autuori, intentará pelear en lo más alto tras lo mostrado en su Tarde Celeste 2026.

PUEDES VER: Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

lr.pe

Partidos de Liga 1 2026: programación de fecha 1

Viernes 30 de enero

  • 12:00 p.m. - Sport Huancayo vs. Alianza Lima - Estadio IPD Huancayo (Huancayo)
  • 3:15 p.m. - UTC vs. Atlético Grau - Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

  • 1:00 p.m. - Sport Boys vs. Los Chankas - Estadio Miguel Grau (Callao)
  • 3:15 p.m. - Juan Pablo II vs. FC Cajamarca - Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)
  • 6:30 p.m. - FBC Melgar vs. Cienciano - Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

  • 1:00 p.m. - Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal - Estadio Inca Garcilaso (Cusco)
  • 3:15 p.m. - Alianza Atlético vs. Cusco FC - Estadio por confirmar
  • 6:00 p.m. - Universitario vs. ADT - Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

  • 3:00 p.m. - Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua - Estadio Juan Maldonado (Cutervo).

PUEDES VER: Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

lr.pe

¿Dónde ver la transmisión de Liga 1 2026?

La temporada 2026 de la Liga 1 será transmitida íntegramente por L1 Max, canal que posee los derechos de los 18 equipos que disputarán los torneos Apertura y Clausura. No obstante, Movistar también tendrá en su parrilla el canal L1 Max, por lo que podrás seguir tus partidos favoritos de manera gratuita y no habrá pagos extras para quienes ya cuenten con el servicio de la operadora.

Notas relacionadas
Aldair Fuentes, excompañero de Sekou Gassama, dio detalles de cómo juega el delantero senegalés: ''Va a marcar mucha diferencia''

Aldair Fuentes, excompañero de Sekou Gassama, dio detalles de cómo juega el delantero senegalés: ''Va a marcar mucha diferencia''

LEER MÁS
Sporting Cristal jugará contra Universitario en el estadio Alberto Gallardo: Liga 1 confirmó programación del partido

Sporting Cristal jugará contra Universitario en el estadio Alberto Gallardo: Liga 1 confirmó programación del partido

LEER MÁS
Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

LEER MÁS
Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y quedó fuera de octavos de final en Champions League

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Fútbol Peruano

Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

Hernán Barcos le pide al hincha de Alianza Lima que siga confiando en el club tras crisis: “Es lo que necesita”

Canal confirmado del Alianza Lima - Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025