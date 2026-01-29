Fixture de la Liga 1 2026: partidos, fecha y hora para ver el inicio de la fecha 1 del Torneo Apertura

Inicia la Liga 1 2026 este viernes 30 de enero, donde el partido inaugural será entre Alianza Lima y Sport Huancayo. El Torneo Apertura se presenta como un nuevo comienzo para algunos equipos, pues, tras dejar atrás la temporada 2025, en esta buscarán realizar una mejor campaña.

Paralelamente, Sporting Cristal y Universitario de Deportes debutarán este 1 de febrero. La 'U', que viene de reforzarse bien para esta temporada, buscará bajo el mando de Javier Rabanal conseguir el ansiado tetracampeonato. Mientras que Cristal, junto con Paulo Autuori, intentará pelear en lo más alto tras lo mostrado en su Tarde Celeste 2026.

Partidos de Liga 1 2026: programación de fecha 1

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. - Sport Huancayo vs. Alianza Lima - Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. - UTC vs. Atlético Grau - Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. - Sport Boys vs. Los Chankas - Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. - Juan Pablo II vs. FC Cajamarca - Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. - FBC Melgar vs. Cienciano - Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. - Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal - Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. - Alianza Atlético vs. Cusco FC - Estadio por confirmar

6:00 p.m. - Universitario vs. ADT - Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. - Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua - Estadio Juan Maldonado (Cutervo).

¿Dónde ver la transmisión de Liga 1 2026?

La temporada 2026 de la Liga 1 será transmitida íntegramente por L1 Max, canal que posee los derechos de los 18 equipos que disputarán los torneos Apertura y Clausura. No obstante, Movistar también tendrá en su parrilla el canal L1 Max, por lo que podrás seguir tus partidos favoritos de manera gratuita y no habrá pagos extras para quienes ya cuenten con el servicio de la operadora.