Universitario recibe a ADT en un estadio Monumental abarrotado y que meterá más de 55.000 espectadores

¿Será que este 2026 a final de temporada veremos un tetracampeón nacional por primera vez en la historia del fútbol profesional peruano? Universitario de Deportes buscará por todos los medios marcar un hito en la Liga 1 y hoy arranca el sueño en compañía de más de 55.000 espectadores.

Tal y como en la “Noche Crema”, el estadio Monumental se viste de gala para el debut en el Torneo Apertura del tricampeón nacional ante un siempre complicado ADT (6:00 p.m.).

Ya sin Jorge Fossati como técnico, el encargado de llevar las riendas es el español Javier Rabanal, extécnico de Independiente del Valle y que lleva en su palmarés 1 título con el PSV Eindhoven en la Copa de los Países Bajos, 1 campeonato de la Supercopa de los Países Bajos también con el PSV y campeón de Ecuador en su anterior club.

En su primer partido oficial como técnico crema, Rabanal no podrá contar con cinco elementos: el defensor Anderson Santamaría, el volante argentino Héctor Fértoli, el delantero Sekou Gassama, todos ellos por cuestiones físicas; además de Matías Di Benedetto y William Riveros, quienes están a la espera de su nacionalización y así no ocupar una plaza de extranjero.

Por tal motivo, el español saldría con el siguiente once: en el arco irá Diego Romero; en línea defensiva Aldo Corzo, Caín Fara y César Inga; por las bandas Andy Polo y José Carabalí; la volante estará conformada por Martín Pérez-Guedes, Jesús Castillo y un poco más adelantado Jairo Concha. Edison Flores y Alex Valera serán los atacantes.

Por su parte, el conjunto de Tarma no podrá contar con Joao Rojas y Jair Reyes, quienes arrastran una sanción de la temporada 2025, mientras que Nicolás Rengifo, su pase pertenece al cuadro merengue y tiene una cláusula de préstamo.