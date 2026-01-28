La llegada de Sekou Gassama al Perú como nuevo refuerzo de Universitario de Deportes ha despertado mucho interés y curiosidad en los hinchas del cuadro 'merengue' acerca de cómo rendirá el delantero senegalés en el campo de juego. En las últimas semanas, entrenadores y viejos conocidos del ariete se han pronunciado con respecto a sus características y su manera de jugar. Uno de ellos es Aldair Fuentes, quien compartió vestuario con el flamante fichaje crema durante su etapa en el Fuenlabrada y brindó detalles sobre su desempeño y perfil futbolístico.

¿Qué dijo Aldair Fuentes sobre el perfil futbolístico de Sekou Gassama?

Durante una entrevista que le realizaron en el programa 'Calle con Cancha', el actual jugador del Cusco FC se pronunció sobre su excompañero Sekou Gassama, con quien compartió vestuario en su paso por el Fuenlabrada de la Segunda División del fútbol español. Mientras conversaba con los panelistas del espacio deportivo, Aldair Fuentes halagó las virtudes que posee el delantero hispano-senegalés y aseguró que marcará mucha diferencia en la Liga 1.

''Es muy fuerte. Físicamente yo creo que va a marcar mucha diferencia acá. En el área te mata, aprovecha muy bien las oportunidades'', destacó el volante defensivo del Cusco FC.

En paralelo, al ser nuevamente consultado sobre las características físicas de Sekou Gassama, Aldair Fuentes fue enfático en resaltar su potencia, presencia en el área y capacidad para imponerse en el juego aéreo, cualidades que —según señaló— pueden marcar la diferencia en el fútbol peruano.

''Yo creo que sí, porque ya se ve en las fotos. Físicamente marca mucha diferencia y es muy profesional, eso te lo puedo asegurar. Sé que también jugar en un equipo grande es distinto porque la presión es desde el día 1. Ya dependerá de él cómo lo maneja mentalmente, pero, de todo corazón, porque lo conozco, espero que le vaya bien'', enfatizó.

La experiencia de Aldair Fuentes como compañero de Sekou Gassama

Asimismo, relató su experiencia al tenerlo como compañero en el Fuenlabrada durante la temporada 2020-2021 y resaltó las cualidades que mostró en su breve paso por el club español. Si bien su estadía no fue prolongada, destacó que aportó con goles en partidos importantes y logró acoplarse de buena manera al estilo de juego del conjunto ‘azulón’.

''El tiempo que me tocó estar con él en el Fuenlabrada, la verdad le fue muy bien. Metió goles con el equipo y te podría decir que quizá nos salvó en algunos partidos porque éramos un conjunto que no tenía mucho la tenencia de balón, pero las pocas veces que llegábamos, con la fuerza física que tiene y por estar atento, siempre en el área te mata por su corpulencia'', contó.