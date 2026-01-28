HOYSuscripcion LR Focus

Italiana asiste por primera vez al Estadio Monumental y queda impresionada con la ‘Noche Crema’: “Me volví hincha de la ‘U’”

La joven extranjera quedó atónita con el tamaño del Estadio Monumental y la emoción de la hinchada durante la 'Noche Crema 2026'.

La extranjera se quedó sorprendida por el entusiasmo de los hinchas de Universitario de Deportes.
La extranjera se quedó sorprendida por el entusiasmo de los hinchas de Universitario de Deportes. | Foto: composición LR/ TikTok

Universitario de Deportes celebró el último 22 de enero la denominada ‘Noche Crema 2026’. Al evento asistieron miles de hinchas, incluso extranjeros, como una joven italiana que acudió al Estadio Monumental ubicado en Ate por primera vez y quedó fascinada con la magnitud del espectáculo y el ambiente que se vivió en las tribunas.

Mediante un video de TikTok, martiunaitalianaenperu, la extranjera mostró cómo los hinchas celebraban este gran evento y se contagió de la alegría de los presentes. “Me dijeron que la ‘U’ es uno de los equipos más grandes y con el estadio más bonito”, se le oyó decir en los primeros segundos del clip.

lr.pe

Italiana quedó encantada con la hinchada de Universitario de Deportes

Es por ello, que se animó a ir al Estadio Monumental y se quedó encantada con el entusiasmo de los aficionados. “Los hinchas empiezan a cantar incluso antes de estar en las tribunas. Aplaudieron a todos y corearon los nombres de los jugadores. Cuando salió el equipo, el estadio reventó”, continuó relatando la joven.

Al parecer, la algarabía de los asistentes generó que la visitante se convierta en una hincha más del equipo crema. “Me encantó esta experiencia y creo que lo que más me impresionó fue que la hinchada nunca dejó de cantar. Me volví una hincha de la ‘U’”.

lr.pe
La ciudadana italiana se declaró una hincha más de Universitario de Deportes tras asistir a la 'Noche Crema 2026'. Foto: composición LR/ TikTok

La ciudadana italiana se declaró una hincha más de Universitario de Deportes tras asistir a la ‘Noche Crema 2026’. Foto: composición LR/ TikTok

El video generó que miles de usuarios en TikTok aplaudieran a la italiana por su buen gusto y elegir a Universitario como su equipo preferido durante su visita en el Perú. “Gracias, nos honra tu presencia en el Monumental y viendo al más grande del fútbol peruano. ‘Y DALE U’”, “Bienvenida al mejor equipo de todo el Perú”, “Extranjero que va al Monumental se vuelve hincha de la ‘U’”, fueron solo algunas reacciones de los seguidores.

¿Qué es la ‘Noche Crema’?

La ‘Noche Crema’ es un evento anual organizado por Universitario de Deportes para presentar oficialmente a su plantel profesional de cara a la nueva temporada. Durante la jornada se realizan actividades como la presentación de los jugadores, el cuerpo técnico y la indumentaria, además de un partido amistoso ante un club invitado.

¿Con qué equipo se enfrentó Universitario de Deportes en la ‘Noche Crema’?

Universitario de Deportes mostró un buen nivel futbolístico y se quedó con una victoria contundente por 3-0 frente a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, durante la ‘Noche Crema 2026’. Los ‘merengues’ regresarán a la acción esta temporada el próximo domingo 1 de febrero, cuando se mida ante ADT de Tarma en el estadio Monumental, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

