José Jerí en problemas: amigo del tío Jhonny consiguió contrato con Palacio | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias previo al inicio del Torneo Apertura del fútbol peruano

Esta semana arranca la nueva temporada de la Primera División del Perú, la cual contará con 18 clubes participantes. Universitario es el vigente tricampeón y máximo candidato al título.

La Liga 1 2026 será la octava edición del torneo peruano con esta denominación. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Universitario/Alianza Lima
La Liga 1 2026 será la octava edición del torneo peruano con esta denominación. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Universitario/Alianza Lima

Cada vez falta menos para el inicio de la Liga 1 2026. La nueva temporada del fútbol peruano está a la vuelta de la esquina y, tras sus respectivos amistosos de pretemporada, los clubes que disputarán el certamen quedaron listos para debutar en el Torneo Apertura.

Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias previo al Torneo Apertura

10:55
26/1/2026

La Liga 1 2026 empieza esta semana

La primera fecha del Torneo Apertura 2026 empezará en esta semana final de enero y se jugará a lo largo de 4 días. Foto: Liga 1

Universitario de Deportes, el vigente tricampeón, parte como favorito al título, pero cuadros como Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC intentarán quebrar la hegemonía crema. Por su parte, otros conjuntos de provincia que se han reforzado a lo grande buscarán dar la sorpresa y ser animadores del campeonato.

PUEDES VER: Pedro Aquino será separado de Alianza Lima: jugador fue implicado en indisciplina durante pretemporada del club

lr.pe

¿Cuándo empieza la Liga 1 2026?

El arranque oficial de esta temporada 2026 de la Liga 1 se dará este viernes 30 de enero, con el partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima. La primera jornada del Torneo Apertura se extenderá hasta el lunes 1 de febrero.

Programación de la Liga 1: fecha 1 del Torneo Apertura

Así quedó definida la programación de la jornada inaugural en este Torneo Apertura 2026. Aún no hay confirmación sobre el estadio para el Alianza Atlético vs Cusco FC.

Viernes 30 de enero

  • Sport Huancayo vs Alianza Lima
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Estadio: IPD Huancayo
  • UTC vs Atlético Grau
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón

Sábado 31 de enero

  • Sport Boys vs Los Chankas
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau del Callao
  • Juan Pablo II vs FC Cajamarca
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Melgar vs Cienciano
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA

Domingo 1 de febrero

  • Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Atlético vs Cusco FC
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: por confirmar
  • Universitario vs ADT
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Monumental U Marathon

Lunes 2 de febrero

  • Comerciantes Unidos vs CD Moquegua
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra.
Programación de la primera fecha del Torneo Apertura. Foto: Liga 1

Programación de la primera fecha del Torneo Apertura. Foto: Liga 1

¿Cómo se jugará la Liga 1 2026?

El formato de esta Liga 1 2026 se mantiene igual que en la temporada anterior: Torneo Apertura, Clausura y playoffs. Si un mismo equipo gana ambos certámenes cortos, se proclamará campeón nacional de forma automática y los equipos ubicados en los puestos 2, 3 y 4 del acumulado jugarán entre sí por el subcampeonato (clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores)

En caso de haber ganadores distintos en cada torneo, siempre que terminen entre los siete primeros de la tabla acumulada, se enfrentarán en semifinales contra los dos mejor ubicados en dicha tabla.

Así se jugará el formato del fútbol peruano esta temporada. Foto: Liga 1

Así se jugará el formato del fútbol peruano esta temporada. Foto: Liga 1

PUEDES VER: Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 3 de la segunda etapa

lr.pe

¿Qué clubes jugarán la Liga 1 2026?

Estos son los 18 equipos que tendrán una plaza en esta temporada de la Liga 1 2026. FC Cajamarca y CD Moquegua son los que ascendieron desde la Liga 2.

  • ADT
  • Alianza Atlético
  • Alianza Lima
  • Atlético Grau
  • CD Moquegua
  • Cienciano
  • Comerciantes Unidos
  • Cusco FC
  • FBC Melgar
  • FC Cajamarca
  • Juan Pablo II
  • Los Chankas
  • Deportivo Garcilaso
  • Sport Boys
  • Sport Huancayo
  • Sporting Cristal
  • Universitario
  • UTC.

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos en esta Liga 1 2026 estará a cargo del canal L1 Max, que a partir de este año cuenta con los derechos de TV de los 18 clubes participantes. Esta señal se puede sintonizar en operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, WIN, etc, así como vía L1 Max Móvil.

