¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima tras la goleada sobre Inter Miami? Próximo partido de los íntimos por su debut en la Liga 1 2026
El equipo dirigido por Pablo Guede cerró con nota aprobatoria su pretemporada y quedó listo para su primer partido oficial, por la fecha 1 del Torneo Apertura.
Alianza Lima presentó por todo lo alto a su plantel 2026 con una goleada por 3-0 ante el Inter Miami de Lionel Messi. Este amistoso fue el último que el equipo de Pablo Guede jugó como parte de una exigente pretemporada antes del debut en la Liga 1 y Copa Libertadores, los dos torneos que disputará este año.
El primer rival que tendrán los íntimos en el Torneo Apertura será Sport Huancayo. Los blanquiazules deberán visitar la altura de La Incontratable para tratar de sacar un buen resultado ante el Rojo Matador y empezar con el pie derecho el campeonato.
Próximo partido de Alianza Lima
Alianza y Huancayo abrirán el telón de la jornada 1 en el Apertura 2026 el próximo viernes 30 de enero, a partir de las 12.00 p. m. El estadio IPD Huancayo albergará este compromiso, que será transmitido por la señal de L1 Max.
Victorianos y huancaínos jugarán el primer partido de toda la Liga 1 2026. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Sport Huancayo
La escuadra íntima afrontará este arranque del certamen con las bajas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron separados del plantel de forma indefinida. En contraste, todos los fichajes que llegaron al club en el reciente mercado de pases están aptos para el inicio de la temporada.
Plantel de Alianza Lima 2026
Estos son los 26 futbolistas que fueron presentados en la Noche Blanquiazul. Pablo Guede tendrá a todos ellos a disposición para la primera fecha de la Liga 1.
- Arqueros: Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz, Fabrisio Mesías, Guillermo Viscarra
- Defensas: Luis Advíncula, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Josué Estrada, D'Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal
- Mediocampistas: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo, Gaspar Gentile, Jairo Vélez
- Delanteros: Paolo Guerrero, Luis Ramos, Federico Girotti, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Geray Motta, Alan Cantero.