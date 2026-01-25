HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

DT de U. de Chile elogia la grandeza de Universitario tras derrota por la Noche Crema: “Por algo es el tricampeón”

Francisco Meneghini tomó la palabra en conferencia de prensa y elogió la calidad de la 'U'; sin embargo, se mostró autocrítico con el resultado obtenido por sus dirigidos.

Francisco Meneghini habló tras la derrota frente a Universitario. Foto: composición LR/YouTube
Universitario de Deportes arrancó con el pie derecho el inicio de la temporada tras vencer 3-0 a la U. de Chile en la Noche Crema 2026, encuentro que sirvió para presentar a los jugadores que vestirán la camiseta crema durante la presente campaña. Con este resultado, los dirigidos por Javier Rabanal recibieron elogios no solo de su hinchada, sino también del entrenador del conjunto chileno.

Francisco Meneghini tomó la palabra en conferencia de prensa tras finalizar el partido. El estratega, que se estrenaba con el cuadro azul, señaló que tomará nota de los errores cometidos; sin embargo, reconoció el buen nivel que viene mostrando la ‘U’, incluso después de haber cambiado de entrenador.

PUEDES VER: Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto al conocer al argentino previo al Alianza Lima vs Inter Miami

lr.pe

Francisco Meneghini calificó a Universitario tras derrota

En sus palabras, no dudo en elogiar la grandeza de Universitario, señalando que muy buen equipo y debido a eso es tricampeón de la Liga 1.

"Universitario es un muy buen equipo, por algo es el tricampeón del fútbol peruano. Hoy lo demostraron, están en un buen momento. Han cambiado al entrenador, pero mantienen la base del equipo y mantuvieron el sistema de juego. Entonces tienen movimientos ya muy coordinados", fueron las palabras del entrenador.

PUEDES VER: Universitario aplastó en su presentación: derrotó 3-0 a la U. de Chile por la Noche Crema 2026

lr.pe

Francisco Meneghini fue autocrítico con el resultado frente a la 'U'

En otro momento, el entrenador argentino habló sobre su trabajo en el conjunto chileno, pues esperaba otro resultado; sin embargo, reconoció que llegarán bien al inicio del torneo chileno.

"Entiendo la reacción de la gente porque es la U. de Chile un equipo grande, pero vamos a llegar bien al debut en el torneo porque veo cómo estamos trabajando. El resultado no es el que esperábamos, pero fue ante un rival que jugaba de local con su gente. Nos superaron y entiendo la preocupación que puede generar, pero eso no me quita la confianza", señaló en conferencia de prensa.

