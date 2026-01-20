Liga 1 2026 en cuenta regresiva: así será el formato de los Playoffs y la definición por el título

Inicia una nueva edición de la Liga 1 2026. El viernes 30 de enero se estrena el Torneo Apertura, durante 17 fechas, con 18 equipos buscando el ansiado título nacional y el acceso a los torneos internacionales. Alianza Lima y Universitario parten como favoritos, aunque el largo formato pondrá contra las cuerdas a diversos clubes. Sin duda, la recta final y los Playoffs serán las etapas más emocionantes del campeonato peruano.

Es importante destacar que el camino se recorta si un club se lleva el Torneo Apertura y Clausura; como pasó con Universitario en el 2024 y 2025, no existió la necesidad de disputar los play-offs por el título nacional. De este modo, si la 'U' aplica la misma fórmula, logrará el tetracampeonato de manera automática y simple.

¿Cómo se juegan los Playoffs de la Liga 1 2026?

Los 18 de clubes disputarán un formato de todos contra todos a dos ruedas, con 17 jornadas cada una. De esta forma, podríamos tener a dos ganadores al finalizar los torneos cortos de 17 fechas. Posteriormente, si es necesario, a los playoffs clasifican los 2 ganadores de Apertura y Clausura más los 2 mejores equipos de la tabla acumulada de la Liga 1.

En caso de que un nuevo campeón nacional se consagre sin necesidad de jugar los play-offs, se llevará a cabo una definición adicional para determinar al subcampeón y al representante de Perú 2 en la Copa Libertadores 2027, similar a lo que sucedió en 2025. En este formato, el tercer clasificado del acumulado se enfrentará al cuarto en una serie de partidos de ida y vuelta, mientras que el segundo clasificado aguardará al ganador de este duelo para conocer a su oponente, también en un enfrentamiento de ida y vuelta.

Presentación de clubes de la Liga 1: fechas y horarios

Estos son los días y horarios para los partidos de presentación ya confirmados. En algunos casos, el evento empezará un par de horas antes con actividades para los hinchas.