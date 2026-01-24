HOYSuscripcion LR Focus

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy y horario de la fecha 3 en la segunda etapa

Este sábado se inicia una nueva fecha en la Liga Peruana de Vóley con 2 partidos correspondientes a la segunda etapa y uno por la jornada final de la revalidación.

Universitario, San Martín y Alianza Lima ocupan el podio en la tabla de esta segunda etapa. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley
Este sábado 24 de enero arranca la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 con los partidos de Alianza Lima y San Martín, escoltas del puntero Universitario en la tabla de posiciones. Las íntimas se medirán a Circolo, mientras que las santas harán lo propio frente a Géminis de Natalia Málaga.

El domingo será el turno de las Pumas, que buscarán reivindicar su liderato cuando enfrenten a Rebaza Acosta. Ese mismo día se terminará de jugar el cuadrangular de revalidación para definir al equipo que conservará la categoría de cara a la próxima temporada.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así marcha la tabla de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley previo al inicio de la fecha 3. Universitario es el puntero en solitario.

Tabla de posiciones tras la fecha 2 de la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley

Programación de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy

Sábado 24 de enero

  • Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano | 2.00 p. m.
  • San Martín vs Géminis | 4.00 p. m.

Domingo 25 de enero

  • Atenea vs Deportivo Soan | 12.30 p. m.
  • Regatas vs Olva Latino | 3.15 p. m.
  • Universitario vs Rebaza Acosta | 5.00 p. m.
Programación de la fecha 3 en la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley

Revalidación en la Liga Peruana de Vóley: última fecha

En cuanto a la revalidación, los dos aspirantes al ascenso se quedaron sin chances tras perder sus partidos previos. El ganador de la llave entre Kazoku y Wanka mantendrá la categoría en la LPV, mientras que el perdedor descenderá a la Liga Nacional Intermedia.

  • Molivoleibol vs Túpac Amaru | sábado 24 de enero | 12.00 p. m.
  • Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú | domingo 25 de enero | 10.00 a. m.
EquipoPJPGSetsPts
Kazoku No Perú226:06
Deportivo Wanka226:16
Túpac Amaru201:60
Molivoleibol200:60

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de todos los partidos del certamen en esta segunda etapa está a cargo de Latina vía TV, web y app, así como también de la página web de la FPV (fpv.org.pe) y el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

