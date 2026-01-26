Diego Rebagliati confirma que Movistar Deportes transmitirá la Liga 1: "Hay acuerdo cerrado"

Arranca la cuenta regresiva para el estreno de la Liga 1 2026. Los fanáticos del fútbol peruano no quieren perderse ningún detalle del Torneo Apertura. Por este motivo, Diego Rebagliati sorprendió a todos al confirmar que Movistar Deportes será una de las señales que emitirá los encuentros.

El comentarista deportivo anunció que todos los encuentros estarán disponibles para su visualización en el canal 14. Además, instó a los aficionados a no perder la oportunidad de suscribirse a Movistar. De este modo, la plataforma será clave para seguir cada partido del torneo.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Movistar Deportes y la Liga 1?

El exfutbolista aseguró que hay un acuerdo cerrado. "Te diría que al 99.5% a partir de la primera fecha se va a ver el campeonato en Movistar. Será un canal más de la parrilla, será en el 14, dónde estaba GOLPERÚ. Hay un acuerdo cerrado de las partes. Me dijeron al 99.5% para todos los que tienen Movistar, no se quiten Movistar porque se verá todo el campeonato", reveló en 'Fútbol Satélite'

Asimismo, no descartó que algunos duelos de la Liga 1 se verán en señal abierta, específicamente en TV Perú. El comentarista destacó el éxito que tuvo el canal 7 al transmitir el partido de Universitario, lo que ha motivado a las autoridades a considerar la inclusión de más partidos en su programación.

Programación confirmada de la Liga 1: horarios y fechas de los partidos del Apertura 2026

Nadie quiere perderse el estreno de la Liga 1 2026. Por este motivo, La República Deportes te juega la programación oficial de la primera fecha del Apertura. Alianza Lima abre el telón, pero Universitario y Sporting Cristal también tendrán atractivos estrenos.

Viernes 30 de enero

Sport Huancayo vs. Alianza Lima : 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo)

: 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo) UTC vs. Atlético Grau: 3:15 p.m (Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca)



Sábado 31 de enero

Sport Boys vs. Los Chankas : 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao)

: 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao) Juan Pablo II vs. FC Cajamarca : 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape)

: 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape) FBC Melgar vs. Cienciano: 6:30 p.m. (Estadio Monumental UNSA de Arequipa)

Domingo 1 de febrero

Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal : 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco)

: 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco) Alianza Atlético vs. Cusco FC : 3:15 p.m. Estadio por confirmar)

: 3:15 p.m. Estadio por confirmar) Universitario vs. ADT: 6:00 pm (Estadio Monumental)

Lunes 2 de febrero