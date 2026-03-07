HOYSuscripcion LR Focus

Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de 2 días

Una celebración religiosa se suma a la larga lista de eventos que albergará el Estadio Nacional para este 2026.

Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones tras albergar diversos eventos. Foto: FPF/TikTok/composición LR
Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones tras albergar diversos eventos. Foto: FPF/TikTok/composición LR

Es conocido que la selección peruana de fútbol juega sus partidos de local en el Estadio Nacional. Incluso, este recinto suele ser utilizado para disputar algunos encuentros de la Liga 1, pero desde hace algunos meses, el estado del campo no viene siendo el óptimo. Esto viene empeorando cada vez más, ya que constantemente se están albergando muchos eventos en el coloso. El próximo de ellos será una celebración religiosa que tendrá dos días de duración.

A través de las redes sociales, se pudo conocer que el evento evangelístico denominado Franklin Graham se llevará a cabo este sábado 7 y domingo 8 de marzo. Este acontecimiento se realizará en el Estadio Nacional y tendrá ingreso gratis para todos los asistentes.

Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de dos días

Esta celebración religiosa se suma a la larga lista de eventos que albergará el recinto de la ‘Bicolor’. Tendrá una duración de dos días seguidos y no contará con ningún costo para las personas que deseen asistir. El IPD es el ente que viene autorizando el permiso para que se den estos acontecimientos, algunos de ellos ya programados con anticipación.

Más allá del evento mencionado, el Estadio Nacional tiene una lista pendiente en cuanto a eventos para este 2026. Los siguientes meses se realizarán diversos conciertos que tendrán a ‘La Casa de la Bicolor’ como el recinto para estos espectáculos.

¿Cuándo será el próximo encuentro de la selección peruana?

La ‘Bicolor’ disputará encuentros amistosos este mes de marzo. El primero de ellos será ante Senegal en Francia, mientras que el segundo duelo lo tendrá ante Honduras en España. Por el momento, no se sabe cuándo volverá a jugar la selección peruana en el recinto del Estadio Nacional, pero se espera que pueda estar en mejores condiciones para albergar duelos de carácter internacional.

