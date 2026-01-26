Tras separar de forma indefinida a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña a raíz de una denuncia por presunto abuso sexual, Alianza Lima tomó la decisión de retirar a otro futbolista de su plantel. Se trata del volante Pedro Aquino, quien también participó en el acto de indisciplina, aunque no figura en la acusación legal.

Durante la reciente edición del programa Fútbol Satélite, el periodista Kevin Pacheco indicó que el volante de 30 años durante reconoció su participación en el episodio que tuvo lugar en Montevideo.

Pedro Aquino será separado de Alianza Lima

"La información que tengo es que existió un diálogo con el área deportiva. Finalmente, Alianza confirmó que Pedro Aquino estuvo en la habitación. Por lo que le dice el jugador a Alianza, no fue parte de tomar alcohol ni del supuesto delito que se acusa. Él no estuvo involucrado en eso, pero estuvo en la habitación. Alianza Lima lo va a separar de forma indefinida", reveló el comunicador.

Por otra parte, Pacheco deslizó la posibilidad de que exista un quinto jugadore involucrado en este suceso. El club se encuentra realizando las invetigaciones correspondientes.

Noticia en desarrollo...