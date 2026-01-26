HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí en problemas: amigo del tío Jhonny consiguió contrato con Palacio | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Pedro Aquino será separado de Alianza Lima: jugador fue implicado en indisciplina durante pretemporada del club

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Alianza Lima tomará la misma medida que adoptó con los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima hasta mediados de este 2026. Foto: Carlos Felix/GLR
Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima hasta mediados de este 2026. Foto: Carlos Felix/GLR

Tras separar de forma indefinida a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña a raíz de una denuncia por presunto abuso sexual, Alianza Lima tomó la decisión de retirar a otro futbolista de su plantel. Se trata del volante Pedro Aquino, quien también participó en el acto de indisciplina, aunque no figura en la acusación legal.

Durante la reciente edición del programa Fútbol Satélite, el periodista Kevin Pacheco indicó que el volante de 30 años durante reconoció su participación en el episodio que tuvo lugar en Montevideo.

Pedro Aquino será separado de Alianza Lima

"La información que tengo es que existió un diálogo con el área deportiva. Finalmente, Alianza confirmó que Pedro Aquino estuvo en la habitación. Por lo que le dice el jugador a Alianza, no fue parte de tomar alcohol ni del supuesto delito que se acusa. Él no estuvo involucrado en eso, pero estuvo en la habitación. Alianza Lima lo va a separar de forma indefinida", reveló el comunicador.

Por otra parte, Pacheco deslizó la posibilidad de que exista un quinto jugadore involucrado en este suceso. El club se encuentra realizando las invetigaciones correspondientes.

Noticia en desarrollo...

Yoshimar Yotún sobre si seguirá siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Yoshimar Yotún sobre si seguirá siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Pablo Guede zanjó el tema de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña con una fuerte declaración: "Hoy tenía que ser una fiesta"

Pablo Guede zanjó el tema de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña con una fuerte declaración: "Hoy tenía que ser una fiesta"

Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto tras conocer al argentino

Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto tras conocer al argentino

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 3 de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 3 de la segunda etapa

Yoshimar Yotún sobre si seguirá siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Yoshimar Yotún sobre si seguirá siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Pedro Gallese explicó cuál es una gran diferencia entre el fútbol colombiano y la MLS: "Les falta eso"

Pedro Gallese explicó cuál es una gran diferencia entre el fútbol colombiano y la MLS: "Les falta eso"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

