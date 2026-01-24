Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV para ver el partido de LaLiga

FC Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan por la jornada 21 de LaLiga de España. El compromiso tendrá lugar en el Camp Nou, a partir de las 10.15 a. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El equipo de Lamine Yamal y compañía buscará recuperarse luego de la sorpresiva derrota contra la Real Sociedad. Los culés no tiene margen de error: cualquier tropezón podría ser aprovecha por su escolta Real Madrid.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Oviedo?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona vs Real Oviedo por la fecha 21 de LaLiga de España 2025-2026 empezará a las 12.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

México: 9.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10.15 a. m.

Bolivia y Venezuela: 11.15 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12.15 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Real Oviedo?

Barcelona vs Real Oviedo, por la liga española, contará con la transmisión de DSports en Sudamérica. Asimismo, vía streaming podrás seguirlo por DGo con suscripción previa.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Oviedo online?

Aparte de la plataforma DGo, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones de Barcelona vs Real Oviedo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Barcelona y Real Oviedo por una nueva jornada de LaLiga de España.

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí; Fermín López, Dani Olmo, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphina y Ferran Torres

Joan García; Jules Koundé, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí; Fermín López, Dani Olmo, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphina y Ferran Torres Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Sibo, Colombatto, Reina; Chaira, Hassan y Viñas.

Pronóstico de Barcelona vs Real Oviedo: apuestas

Las apuestas del Barcelona vs Real Oviedo le otorgan una clara ventaja al club culé, que es el vigente campeón del certamen.